Karine Ferri : les fans complètement sous le choc, elle publie un message déchirant…

Alors que les fans du chanteur Grégory Lemarchal se déchirent en ce moment même suite aux dernières informations que l’on a pu apprendre à son sujet, il se trouve que c’est son ancienne compagne Karine Ferri qui ne cesse de faire parler d’elle récemment, en diffusant des photos assez émouvantes et même très déchirantes de son quotidien. À l’heure où certains français ne se sont toujours pas remis de son choix de changer complètement de vie du jour au lendemain, l’animatrice mythique de TF1 a pu décider contre toute attente de montrer de nouvelles photos complètement folles.

Par ailleurs, pour certains fans du chanteur décédé il y a de cela quelques années maintenant, ils ne comprennent pas que l’animatrice et présentatrice de TF1 a pu refaire sa vie dans un délai aussi court. Toutefois, Karine Ferri n’a pas froid aux yeux, et elle n’a pas hésité à montrer à toutes celles et ceux qui peuvent la critiquer qu’elle était bel et bien prête à changer de vie ! En effet, il en faut plus pour pouvoir l’impressionner et lui dicter ce qu’elle doit faire ou penser, et elle a pu le prouver une fois de plus sur les réseaux sociaux.

Bien que pour certains internautes, elle reste néanmoins une animatrice hors pair depuis que l’on a pu la découvrir à la télévision, et notamment sur TF1, pour d’autres téléspectateurs on peut dire qu’ils n’ont clairement pas hésité à renier Karine Ferri depuis son changement de cap.

Karine Ferri dévoile un message déchirant sur les réseaux sociaux

Alors que les beaux jours reviennent et que de plus en plus de français souhaitent se marier pendant l’été, Karine Ferri a pu revenir en exclusivité sur un des faits les plus marquants de toute sa vie. Personne n’aurait d’ailleurs pu imaginer que la jeune femme se dévoile de la sorte sur les réseaux sociaux, à l’heure où certaines personnalités ont pu faire le choix justement de ne plus en montrer trop, comme certaines stars de la téléréalité.

Mais devant tant de joie, Karine Ferri a décidé d’être complètement honnête avec l’ensemble de sa communauté et de partager une photo exclusive de son mariage. En effet, cela fait maintenant près de 2 ans que l’animatrice a pu refaire sa vie officiellement, et elle a tenu à le faire savoir à ses fans en dévoilant un message d’amour que peu de femmes oseraient publier en public.

Étant une femme très amoureuse de son compagnon, il se trouve que Karine Ferri a pu prouver une fois de plus qu’elle était très heureuse et qu’elle voulait encore et toujours continuer son histoire d’amour…

Karine Ferri bouleverse ses fans, ils sont nombreux à réagir

Alors que Karine Ferri a tout juste dévoilé sa photo, il y a juste quelques heures, on ne compte plus le nombre de réactions sous sa photo de mariage. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si ces derniers jours, une autre actrice mythique de la télévision française a pu dévoiler également une photo exclusive de son mariage.

Avec l’été qui arrive au mois de juin, on dit souvent de l’été qu’il s’agit de la saison des mariages : voilà de quoi donner envie aux couples qui n’ont pas encore franchi le pas de se marier !