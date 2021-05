Karine Ferri prend une décision radicale concernant Grégory Lemarchal, les fans sont très déçus

Si certains fans de Karine Ferri ne se privent pas pour admirer ses belles formes généreuses sur les réseaux sociaux, d’autres sont toutefois très attachés à l’époque où on pouvait la voir aux côtés de Grégory Lemarchal. Si le célèbre chanteur français est maintenant tragiquement décédé, il a pu être au coeur de l’actualité pendant de nombreux mois, avec des chansons mythiques qu’il avait pu chanter à la Star Academy, mais surtout que l’on avait pu entendre par la suite sur des disques mythiques.

Par la suite, les français se sont pris d’amour pour ce jeune chanteur qui a pu être au coeur d’une grande polémique : jusqu’à ce jour, il se trouve que personne n’avait pu mettre autant en avant la mucoviscidose. Certains avaient même pu accuser la production du programme de TF1 de mettre trop en avant le chanteur, même si chaque décision a bien évidemment été prise de sa part.

Grégory Lemarchal : une histoire bouleversante qui a ému les français…

En revanche, on ne cesse d’apprendre de nouvelles révélations en ce qui concerne, et cela encore ces derniers mois, avec un téléfilm monstrueux qui avait pu être diffusé sur TF1, en hommage à Grégory Lemarchal. Complètement bouleversant, certains téléspectateurs avaient même cru revoir Grégory Lemarchal pendant quelques instants sur leurs écrans.

Personne ne s’attendait à voir un acteur incarner le jeune chanteur décédé aussi bien, et ce n’est donc pas étonnant si le téléfilm a pu faire un aussi gros carton lorsqu’il a été diffusé à l’antenne de TF1. Toutefois, on a pu apprendre une nouvelle en ce qui concerne Karine Ferri récemment qui risque de faire beaucoup de bruit.

On savait en effet que l’animatrice s’était engagé dans le combat contre la mucoviscidose, suite au décès tragique de Grégory Lemarchal. En effet, suite au décès de son compagnon, elle s’est engagé dans un combat en hommage à Grégory Lemarchal. Toutefois, elle a quand même pu reconstruire sa vie récemment, notamment en avril 2017 où on a pu la voir aux côtés de Yoann Gourcuff.

Un coup dur pour les fans de Grégory Lemarchal, mais malheureusement la tragédie ne s’arrête pas là, et il est aussi tout à fait compréhensible et normal que Karine Ferri ait aussi besoin de tourner la page, même si on peut se douter qu’elle n’oublie pas bien évidemment Grégory Lemarchal au fond d’elle.

Une révélation concernant Karine Ferri : cette rumeur ne plait pas du tout aux fans…

C’est dans le tout dernier numéro du magazine Ici Paris que l’on a pu apprendre une nouvelle vraiment très étonnante en ce qui concerne Karine Ferri, l’animatrice mythique que l’on avait pu connaître à l’époque de Grégory Lemarchal.

En effet, selon le journal, l’animatrice aurait « discrètement démissionné » du conseil d’administration de l’association Grégory Lemarchal, bien qu’elle en soit toujours la marraine. Si pour l’instant, aucun commentaire n’a été donné en ce qui concerne cette information, certains fans de Grégory Lemarchal ont d’ores et déjà pu communiquer de leur inquiétude concernant le combat de l’association contre la mucoviscidose.

A l’heure où la crise sanitaire du coronavirus bat son plein, on craint en effet que l’intérêt pour cette triste pathologie perde de l’intérêt après quelques années.