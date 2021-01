Karine Le Marchand balance tout : son coup de gueule suite aux polémiques liées à l’émission Opération Renaissance !

Si certains téléspectateurs de M6 sont en attente de voir la grande première de l’émission de Karine Le Marchand sur l’obésité, d’autres n’ont pas hésité à critiquer vivement l’émission sans même l’avoir vu et avant même la première diffusion !

Karine Le Marchand : elle se fait attaquer de tous les côtés pour son émission Opération Renaissance !

Alors que la dernière saison de L’amour est dans le pré vient de se terminer sur les chapeaux de roues, et avec une demande de mariage incroyable qui a permis à l’émission de dépasser des records d’audience rarement égalés, Karine Le Marchand est de retour dès ce soir avec une nouvelle émission Opération Renaissance. Mais bien que personne n’ait encore eu la chance de voir le premier épisode de cette émission hors norme, les premières critiques fusent sur les réseaux sociaux.

En effet, de nombreux internautes dénoncent l’émission et affirment que celle-ci est bien trop dégradante pour toutes les personnes qui sont en surpoids aujourd’hui : une pathologie qui touche de plus en plus de français à ce jour. Il faut dire qu’avec la crise sanitaire du coronavirus récemment, la majorité des français a pris du poids, notamment à cause des deux périodes de confinements que nous avons vécu pendant l’année 2020.

Comment vous dire que ça fait des années que je suis @GaellePrudencio , qu'elle est une femme forte et inspirante, et qu'elle est probablement celle qui m'a le plus aidée à oser. 🙏❤️✊#bodypositive #grossophobie #OperationRenaissance pic.twitter.com/hYgXEWSdEq — Papisson Herillon. (@Papissson) January 8, 2021

En proposant un nouveau concept cette année, la chaîne M6 espère bien renouveler ses programmes avec un concept très novateur sur le papier mais qui est déjà au cœur de la polémique comme vous allez pouvoir le constater. Et pourtant, le moins que l’on puisse dire c’est que personne ne s’attendait à ce que les débuts d’Opération Renaissance seraient aussi difficiles. Mais est-ce que les audiences de la grande première animée par Karine Le Marchand seront au rendez-vous ?

Pour le savoir, il va vous falloir attendre encore quelques heures, même si en attendant Karine Le Marchand a décidé de répondre aux polémiques les plus agressives sur les réseaux sociaux.

Karine Le Marchand : elle s’exprime avec les participants sur les réseaux sociaux !

C’est donc hier, la veille de la première diffusion d’Opération Renaissance, que Karine Le Marchand a diffusé un message sur son compte Instagram personnel pour laisser la parole aux témoins que l’on va pouvoir découvrir ce soir ! Sur les différents témoignages que l’on a pu entendre, c’est avec beaucoup d’émotion que l’on a pu entendre des paroles sincères et qui sont complètement bouleversantes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karine Le Marchand (@karine.le.marchand)

En effet, même des personnalités françaises ont réagi à la publication Instagram de Karine Le Marchand qui est pleine d’émotion mais également d’espoir pour toutes les personnes qui souffrent d’obésité en France aujourd’hui, avec notamment le message de Pierre Yves qui a ému les internautes.

On a également pu lire différents messages de Noémie, une autre participante de l’émission de Karine Le Marchand qui ne semble pas garder sa langue dans sa poche ! Il ne reste plus qu’à savoir si les téléspectateurs seront au rendez-vous : bien que le programme soit très critiqué, dans la réalité seuls les chiffres devraient pouvoir nous dire si le programme reste pertinent ou pas. Quoi qu’il en soit, en lisant les différents témoignages ce week-end, le moins que l’on puisse dire c’est que les participants semblent en pleine forme !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karine Le Marchand (@karine.le.marchand)

Alors que pendant tout le week-end, les détracteurs de Karine Le Marchand se sont empressés de dénoncer l’émission qui est selon leurs propres termes “scandaleuse”, “grossophobe”, ou encore “discriminante”, ces derniers pourront se faire leur propre avis ce soir !