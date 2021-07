Karine Le Marchand choque tous ses fans en prenant une décision vraiment radicale !

Alors que Karine Le Marchand avait pu partager en exclusivité des images de sa prochaine émission Une ambition intime, personne n’aurait pu être en mesure de s’imaginer une seule seconde qu’elle allait pouvoir aller aussi loin dans ses déclarations, c’est le moins que l’on puisse dire. En effet, il se trouve que de plus en plus de français n’arrêtent pas de se plaindre aujourd’hui des décisions que la présentatrice mythique de la chaîne M6 peut parfois prendre, et cela n’a vraiment pas du tout plus à certaines personnes qui ont été scandalisées par les propos de Karine Le Marchand.

On a pu le voir par le passé, il y a notamment tout juste quelques mois, où il se trouve même que Karine Le Marchand avait pris une grosse décision qui allait avoir un gros impact sur sa carrière : en proposant une toute nouvelle émission où elle mettait en avant des françaises et des français qui avaient décidé de perdre du poids par tous les moyens, personne ne pensait qu’elle allait pouvoir s’attirer les foudres de milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Comme vous avez sans doute pu le constater, il se trouve que Karine Le Marchand doit souvent faire face à beaucoup de difficultés, et on a pu le vérifier une fois de plus d’une façon vraiment très étrange.

À l’heure où de plus en plus de français semblent s’intéresser petit à petit au monde de la politique, Karine Le Marchand va pouvoir bientôt proposer de nouveaux épisodes de son émission mythique Une ambition intime. En effet, on se souvient de ce concept assez novateur et intéressant qui consiste tout simplement à voir des hommes et des femmes dans le monde de la politique avec un regard assez neuf et novateur…

Karine Le Marchand s’inspire de Stéphane Plaza : sa décision est prise…

Il se trouve que depuis maintenant plusieurs mois, on a déjà pu voir un autre animateur de M6 prendre une grosse décision qui a pu tout changer sur les réseaux sociaux, c’est le moins que l’on puisse dire. En effet, l’animateur mythique de Maison à vendre, Stéphane Plaza, a tout simplement décidé de ne pas laisser la possibilité aux internautes de commenter les messages sur les réseaux sociaux, et plus précisément sur Instagram.

À l’heure où certains commentaires peuvent parfois être déplacés, on imagine que cette décision a été très mûrement réfléchie pour l’animateur qui est également un agent immobilier vraiment hors du commun. En revanche, personne n’aurait pu être en mesure de s’imaginer que Karine Le Marchand allait pouvoir en faire de même récemment, et ses fans ont été très surpris de voir de quoi était capable la présentatrice mythique de L’amour est dans le pré. Sur le réseau social Twitter, les réactions ne se sont pas faites attendre très longtemps quand on a pu voir que Karine Le Marchand avait tout simplement désactivé les commentaires de sa page Instagram…

Les fans de Karine Le Marchand dénoncent une censure politique sur les réseaux sociaux

C’est une nouvelle à laquelle Karine Le Marchand ne s’attendait sans doute pas sur les réseaux sociaux, et on peut clairement dire que cela risque de faire beaucoup de bruit, comme on a pu le constater quelques heures après la publication de sa photo sur les réseaux sociaux ces dernières heures.

En effet, certains de ses fans n’hésitent pas à dénoncer une censure, à l’aube des élections présidentielles qui devraient arriver d’ici à quelques mois maintenant. L’histoire devrait nous dire en revanche si Karine Le Marchand s’apprête à changer d’avis ou non à l’avenir…