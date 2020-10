Karine Le Marchand dans La France a un incroyable talent : «Oh! on a vu sa foufoune!»

L’animatrice habituée aux larmes, aux fous rires et aux punchlines dans L’amour est dans le pré reprend aujourd’hui les rênes de la présentation de La France a un incroyable talent, et elle n’est certainement pas au bout de ses surprises !

David Ginola laisse sa place à Karine Le Marchand

C’est officiel, nous ne verrons plus David Ginola présenter La France a un incroyable talent sur m6. Le célèbre animateur TV a « décidé » de céder sa place à Karine Le Marchand.

C’est le journal Parisien qui a révélé cet été, que la chaîne m6 avait dû se séparer de son animateur emblématique pour des raisons encore bien mystérieuses.

Une décision pour le moins surprenante au regard de l’aisance avec laquelle cet ex-footballeur aujourd’hui à la retraite présentait les nombreux talents français chaque mardi soir…

Mais on a appris dernièrement que ce n’était pas ses prouesses d’animateur qui étaient en cause dans ce changement, sinon des “raisons budgétaires”. En effet, l’aspect financier a largement pesé dans la balance au moment de prendre cette décision pour le moins radicale.

Interrogé par les médias, la chaîne m6 a alors récemment déclaré que les services de David Ginola étaient tout simplement devenus hors de prix. Car au-delà du cachet faramineux demandé par l’ex-footballeur pour ses apparitions TV, celui-ci avait également une liste d’exigence longue comme le bras et particulièrement onéreuse.

Au-delà d’avoir exigé être “accompagné de 5 personnes de son staff” lors de ses divers déplacements, l’ex-présentateur de La France a un incroyable talent avait également demandé à plusieurs reprises être logé au Bristol, un Hôtel de haut rang dont le prix de la chambre pesait lourdement sur la facture.

Un budget conséquent donc pour la chaîne qui ne pouvait tout simplement plus se le permettre en ces temps de crise sanitaire et économique.

Ginola il était sympathique mais Karine Le Marchand moi je suis fan donc je suis ravie de la voir à la présentation #LFAUIT — 𝙿𝚊𝚛𝚊𝚍𝚒𝚜 (@snlt_l) October 20, 2020

Place à Karine Le Marchand !

Ce mardi 20 octobre, c’était donc à la superbe Karine Le Marchand d’attraper le micro et de présenter et commenter les différents talents qui se sont succédés sur la scène de La France a un incroyable talent. Et cette dernière ne s’attendait certainement pas à autant d’émotions fortes pour sa première émission.

Entre les séquences de fous rires, les séquences émotion, les larmes et les petites punchlines dont elle a le secret, il ne lui manquait presque rien !

Mais c’était sans compter sur la participation de Tiffany Well, une gestionnaire de bien immobilier passionnée de chant et de danse.

La candidate avait décidé de séduire le public et le jury de l’émission grâce à son interprétation artistique de l’emblématique titre de Mylène Farmer “Sans logique”.

Malheureusement pour elle, ce n’est pas tant sa prestation que le jury et le public auront retenu, sinon sa tenue de scène qui lui a joué de mauvais tours.

«Oh! On a vu sa foufoune!»

Tiffany Well avait opté pour un vêtement à mi-chemin entre la robe et la nuisette lors de sa prestation. Malheureusement, la robe un peu trop fluide et échancrée a laissé apparaître quelque chose que Karine Le Marchand n’avait clairement pas envie de voir.

«Oh! on a vu sa foufoune!» s’est-elle écriée alors que la robe de Tiffany s’était soulevée un peu trop haut.

Pour couper court à la situation dont l’artiste ne s’était clairement pas rendu compte, le jury a commencé à faire retentir les buzzers :

«Le costume est original, le maquillage est original, vous avez mis tous vos beaux bijoux, il y a même du bleu sur vos cheveux. Très honnêtement, vocalement, c’était trop faible et la chorégraphie était… faible aussi.» a poliment déclaré Marianne James.

L’humoriste Éric Antoine y est également allé de son petit commentaire ironique : «Je pense que les Français qui vont vous voir, ça va déclencher des émotions. On va aller de la dépression à l’accouchement prématuré, mais ça déclenche quelque chose que je n’ai pas envie de déclencher en moi.»

Dommage Tiffany… Mais tu pourras retenter ta chance l’an prochain. Peut-être avec un pantalon cette fois !