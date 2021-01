Karine Le Marchand : dramatique accident le 1er janvier, l’année commence tristement

Le 1er janvier 2021 alors que les Français se présentaient de meilleurs voeux pour cette nouvelle année, Karine Le Marchand faisait face à un drame puisque sa petite chienne prénommée Rose est décédée. Elle a été victime d’un accident et elle a été renversée, l’annonce a été faite sur le compte Instagram de la présentatrice de l’Amour est dans le Pré. Vous aviez notamment pu la découvrir au fil des posts sur les réseaux sociaux.

Karine Le Marchand annonce la perte de sa chienne

Il est toujours difficile de perdre un animal de compagnie surtout lorsque le décès est brutal. La présentatrice de la chaîne M6 a partagé un cliché très bouleversant avec notamment le prénom de la chienne et la date de l’accident. Les circonstances n’ont pas été partagées, mais l’animatrice a seulement précisé que la petite chienne avait été renversée le 1er janvier 2021 et l’annonce a été faite le lendemain sur les réseaux sociaux.

Pour Karine Le Marchand, elle était un rayon de soleil et ils sont clairement tristes d’avoir perdu cette petite boule de poils.

Rose aura donc pu partager le quotidien de la star pendant moins d’un an puisqu’elle aurait soufflé sa première bougie dans quelques semaines.

Elle avait tendance à l’accompagner sur les plateaux comme le précise La Dépêche.

La chienne de Karine Le Marchand était donc à ses côtés sur le plateau de l’Amour est dans le Pré ou encore dans Incroyable Talent.

Sur son compte Instagram, vous avez aussi pu découvrir des photos et des vidéos de cet animal de compagnie qui faisait aussi le bonheur des internautes puisqu’ils étaient nombreux à partager des commentaires sympathiques.

Rose accompagnait Karine Le Marchand pendant son travail

Elle avait notamment pu préciser que personne ne pouvait garder son animal de compagnie, elle avait donc décidé de l’emmener sur le plateau avec elle. Karine Le Marchand précisait à l’époque que le fait de travailler avec un chien était bon pour le moral, cela permet aussi de réduire le stress et c’est bénéfique pour le travail d’équipe. En effet, en fonction des informations glanées sur la toile, vous pourrez constater que la compagnie d’un tel animal présente de sérieux avantages. Des études ont même pu prouver que les chiens ou les chats favorisaient les liens sociaux, cela permettait aussi de lutter contre l’absentéisme.

Toutefois, en France, il n’est pas possible, sauf dans des cas assez rares de transporter son animal de compagnie sur son lieu de travail. Lorsque Karine Le Marchand a présenté ses voeux notamment pour 2021, elle posait avec Rose dans ses bras et elle envisageait la suite avec un peu plus de positif alors que l’année écoulée a été difficile pour de nombreux secteurs et une multitude de Français. C’est donc avec tristesse que la présentatrice d’émissions à succès a fait part de la perte de ce petit chien.