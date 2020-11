Karine Le Marchand : elle frôle l’accident de décolleté en plein direct !

La saison 15 de La France a un incroyable Talent ne cesse de faire parler d’elle. Les internautes ont particulièrement été impressionnés par l’édition du 10 novembre. La célèbre animatrice télé s’est prêtée au numéro de l’un des candidats.

Karine Le Marchand fait réagir les internautes après son numéro

Karine Le Marchand a affolé la toile après son petit numéro sur le plateau de l’Incroyable Talent. Depuis le début de cette nouvelle saison, l’animatrice emblématique de M6 anime l’émission après avoir pris la place de David Ginola. Connue pour ses apparitions dans L’amour est dans le pré et dans plusieurs autres émissions de télévision, l’actrice de Comme des bêtes ne fait pas l’unanimité pour ce qui est de son nouveau rôle dans la France a un incroyable talent. Très enthousiaste, elle n’hésite pas à s’aventurier dans des expériences parfois risquées comme ce fut le cas ce mardi. L’ex-compagne de Joeystarr a accepté de se prêter au jeu du premier candidat lors du récent épisode.

Pierre est doté d’un physique plutôt impressionnant alors qu’il n’a que 32 ans. Ce dernier est passé dans cette émission pour démontrer la force qu’il a dans ses bras. Durant sa prestation, il a pu soulever un réfrigérateur, un gros pneu, une machine à laver et une boule d’atlas. Pour clôturer son passage en beauté, le jeune homme a voulu impressionner les membres du jury en leur offrant un spectacle inédit. Pierre a sollicité l’animatrice et cette dernière n’a pas hésité à prendre part à cet exercice. Le candidat a soulevé Karine Le Marchand par la ceinture et l’animatrice de 52 ans a dévoilé son décolleté dans les airs.

Karine Le Marchand, l’une des animatrices préférées des français

Les membres du jury qui ont été impressionnés par ce numéro se sont fondus dans les commentaires. Marianne James a balancé « T’avais des seins magnifiques ! » et Eric Antoine « Waouh ! Karine s’est envoyée en l’air, en live, sur Incroyable Talent ! ». De leur côté, les internautes ne sont pas restés indifférents et les réactions sont multiples sur la toile. Alors que certains ont été amusés par cette scène, d’autres par contre estiment que Karine Le Marchand serait aller un peu plus loin. L’animatrice sait bien qu’on ne peut pas plaire à tout le monde et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle ne réagit pas aux critiques des internautes.

La présentatrice de L’amour est dans le pré fait partie des animatrices les plus appréciées par les français et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle ne passe pas inaperçue. Sur son compte Instagram, elle publie régulièrement des photos d’elle qui font baver les abonnés de sa page. Désormais aux commandes de la France a un incroyable talent, elle déclarait d’ailleurs sur Télécâble Sat qu’elle n’avait pas changé et qu’elle serait la même animatrice que les français ont connu dès ses premiers pas sur le petit écran en 2004 où elle présentait Les Maternelles.

il soulève Karine et lui fait un push up en même temps 😂 #LFAUIT — Morrigan (@morrigan____) November 10, 2020

Comment Pierre a soulever Karine mdr 😂 #LFAUIT — Auriane (@Auriane_ngrn) November 10, 2020

Toutefois, la star de télévision peine à trouver l’homme de sa vie. Sa casquette d’animatrice n’a toujours pas été un avantage pour sa vie sentimentale. Elle confiait lors d’un de ses entretiens, s’être séparé du père de son enfant à cause d’une émission qu’elle animait. Son compagnon de l’époque avait du mal à gérer sa célébrité qui naissait peu à peu. À présent, Karine Le Marchand connaît un véritable succès dans sa carrière et reste très discrète pour ce qui est de sa vie privée. Sa fille Alya est actuellement âgée de 18 ans et comble sa mère de bonheur.