Karine Le Marchand : elle poste une photo avec Nicolas Sarkozy et fait le buzz !

Le tournage de l’émission Une ambition intime, présentée par Karine Le Marchand vient de se terminer, avec Nicolas Sarkozy. Pour l’occasion, l’animatrice a mis en ligne un cliché qui n’a pas laissé les internautes indifférents.

Nicolas Sarkozy dans la prochaine saison d’Une ambition intime

Nicolas Sarkozy a retrouvé une certaine côte de popularité auprès du peuple français, et son livre « Le temps des tempêtes », fait partie des plus vendues en ce moment. Une chose qui pourrait l’aider à augmenter sinon, conserver cette popularité, serait sa participation à l’émission présentée par Karine Le Marchand, Une ambition intime.

Le concept est simple : l’animatrice de M6 reçoit un invité célèbre sur son canapé, et discute avec lui, en mettant l’accent sur son parcours et sa vie privée, plutôt que sur ses idées en politique. Si au départ Une ambition intime n’accueillait que des politiques, l’émission s’est par la suite déclinée pour accueillir des artistes.

Notons que pour la 1ère saison, le tout 1er invité avait été nul autre que Nicolas Sarkozy. Il y a eu d’autres politiques par la suite comme Marine Le Pen, ou encore Jean-Luc Mélenchon. Toutefois, certains se sont montrés réticents à un tel programme, et ont refusé l’invitation de la production à y participer. Quant aux artistes qui y ont pris part, il y a eu entre autres, Michèle Bernier, Franck Dubosc, ou encore Gad Elmaleh.

Pour la 2e saison de l’émission sur M6, les téléspectateurs verront l’ancien président de la République Nicolas Sarkozy revenir. Après que le tournage du programme ait eu lieu, l’animatrice a eu un déjeuner avec l’ancien président, pour un débriefe de l’émission. Cela s’est soldé par une photo de Nicolas Sarkozy et de Karine Le Marchand. En légende on pouvait lire : « Un déjeuner en distanciation physique… mais avec beaucoup de chaleur, d’enthousiasme et de simplicité…comme d’hab ! »

Cette photo postée par l’animatrice sur son compte Instagram, a suscité bien de réactions moqueuses de la part des internautes.

Les internautes amusés par la pose sur le cliché

Sur la photo postée par Karine Le Marchand, on pouvait voir debout en premier plan, un Nicolas Sarkozy bien droit et souriant. Ce qui a interpellé les internautes, c’est la position de Karine Le Marchand qui s’est mise en retrait un peu arrière, le genou un peu fléchi, avec une posture légèrement penchée.

Les commentaires ont rapidement fusé, tous désignant la taille de l’ancien président, et le fait que Karine Le Marchand a semblé vouloir se faire plus petite que lui. C’est ainsi qu’on pouvait lire en commentaire : « Tu t’es mise derrière et tu as plié les genoux pour paraître plus petite que lui ? C’est fait exprès ? Est-ce que c’est lui qui a demandé ? ». Si certains ont congratulé de façon moqueuse le photographe pour cette prise de photo avec une « Distanciation un peu décalée », d’autres ont pensé que c’était l’idée de Karine Le Marchand : « Sympa Karine de vous mettre en arrière-plan et de vous plier en deux pour qu’il ait l’impression d’être grand ! »

Comme mentionné ci-dessus, ce ne sera pas la 1ère fois que Nicolas Sarkozy sera dans l’émission Une ambition intime. Lors de son 1er passage, l’homme politique a fait des confidences à la France entière sur sa vie privée, et sur son parcours. C’était en 2016, et on se souvient qu’il a même évoqué son couple avec son Carla Bruni.

Une chose est sûre, le tout 1er passage de Nicolas Sarkozy dans l’émission a fait sensation en son temps. La question qui se pose maintenant est de savoir s’il en sera de même 4 ans plus tard…