Karine Le Marchand : elle souffle sa 52e bougie et Stéphane Plaza dévoile une rare photo d’elle… cela vaut le détour !

C’est à Nancy que la grande animatrice de M6 Karine Le Marchand, a vu le jour il y a de cela 52 ans. Elle est connue du grand public pour animer des émissions phares de la chaîne telles que « l’amour est dans le pré », où elle aide des éleveurs ou des agriculteurs à trouver leur moitié ; ou encore « Une ambition intime » qui plonge les téléspectateurs dans la vie privée de leurs stars.

Stéphane Plaza souhaite un joyeux anniversaire à Karine Le Marchand…

Karine Le Marchand est une animatrice télé qui a commencé sa carrière depuis 1994 sur TV5, avec l’émission « Musiques-Musiques ». Depuis lors, elle a fait le tour de plusieurs chaînes dont France 2, France 3, France 5, et même Disney Junior en 2012. Ainsi, elle est donc bien connue dans le paysage audiovisuel en France. Aujourd’hui bien ancrée sur la chaîne M6, il semblerait que Karine Le Marchand n’ait pas pris une ride, malgré le temps qui passe.

Son meilleur ami et animateur sur M6 également Stéphane Plaza, a dévoilé pour les 52 ans de Karine Le Marchand, une photo d’elle lorsqu’elle avait 18 printemps. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la belle est demeurée telle qu’elle était depuis toute ces années.

Karine Le Marchand semble avoir découvert le secret de la jeunesse éternelle, d’après la photo postée sur Instagram par Stéphane Plaza, animateur de l’émission « Chasseur d’appart’ ». Notons que les 2 amis ont pris l’habitude de se souhaiter à chaque fois un joyeux anniversaire, très souvent avec un trait d’humour. Cette fois-ci, Stéphane Plaza a décidé d’être plutôt tendre avec son amie pour son jour.

Pour commencer, il a d’abord publié sur son compte Instagram un selfie où ils étaient tous les 2. On pouvait lire comme légende : « 52 pastis et une bougie dans chaque pour la table de Karine Le Marchand s’il vous plaît ! C’est pour moi, c’est bien normal d’avoir une pensée pour les anciens ! Allez 52, c’est encore la jeunesse de la cinquantaine ma chérie, et puis tu ne vieillis pas ! T’es juste jeune depuis plus longtemps que les autres ! »

Karine Le Marchand aussi magnifique à 18 ans qu’à 52 ans !

Dans son message plein de tendresse envers sa meilleure amie Karine Le Marchand, Stéphane Plaza affirme que l’on pourrait facilement lui donner 25 ans. L’animateur continue en lui décernant « le titre des plus belles jambes de France », sans hésitation !

Stéphane termine son hommage à son amie en soulignant que son cœur en or et son rire qu’il trouve inimitable, n’ont pas changé non plus. Aussi d’après l’animateur, l’amitié qui les lie depuis si longtemps n’est pas prête à prendre la rouille.

Stéphane Plaza ne s’arrête pas en si bon chemin. Pour preuve que le temps n’a aucun effet sur son amie, l’agent immobilier dévoile en story sur son compte Instagram, un ancien cliché de Karine Le Marchand, lorsqu’elle n’était âgée que de 18 ans. Sur la photo où l’on pouvait voir l’animatrice debout au bord d’une voie avec des voitures derrière elle, il a écrit « 18 + 36 ans ».

En bas de la photo, Stéphane Plaza a notifié : « Il n’y a que les voitures et le papier de la photo qui ont vieilli ». Que de compliments et de beaux messages de Stéphane Plaza à sa meilleure amie Karine Le Marchand. Nul doute que l’animatrice sera émue par tant d’éloges de la part d’une personne proche d’elle. Une chose est sûre, l’amitié entre les 2 animateurs est au beau fixe !