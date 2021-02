Karine Le Marchand : gros coup de gueule de l’animatrice de L’amour est dans le pré qu’elle défend corps et âme sur les réseaux sociaux !

Alors que cette toute nouvelle saison de L’amour est dans le pré s’annonce assez grandiose avec l’animatrice de M6 Karine Le Marchand qui devrait encore faire un très gros carton d’audience, personne ne pouvait s’attendre une seule seconde qu’elle profite de ce moment pour pouvoir défendre à nouveau les agriculteurs de l’émission.

En effet, il semblerait que certains téléspectateurs n’aient toujours pas bien compris le concept de l’émission, alors même que l’on peut retrouver d’ores et déjà l’animatrice expliquer comment fonctionne cette célèbre émission de télé-réalité qui fait un très gros carton d’audience depuis plusieurs années maintenant.

Si lors de la dernière saison, on avait déjà pu voir des candidats assez exceptionnels dans l’émission L’amour est dans le pré, et bien il semblerait que cette toute nouvelle saison qui s’annonce devrait également être assez grandiose, mais Karine Le Marchand a toutefois tenu à remettre les points sur les “i” car certains internautes ont pris des libertés incontrôlables avec certains candidats de l’émission !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karine Le Marchand (@karine.le.marchand)

L’amour est dans le pré : des “ploucs arriérés” selon certains internautes, Karine Le Marchand prend position…

Bien que l’émission L’amour est dans le pré soit diffusée sur l’antenne de M6 depuis déjà plus de 10 ans, et bien il semblerait que certains téléspectateurs n’aient toujours pas changé d’avis concernant les agriculteurs et agricultrices qui ont fait le choix de participer à cette émission de télé-réalité pour pouvoir enfin trouver l’amour.

Comme vous avez sans doute pu le voir depuis maintenant de nombreuses années, il semblerait que les agriculteurs aient beaucoup de difficultés à pouvoir trouver l’amour, et les compagnons n’ont pas toujours envie de partager la vie de la ferme qui est parfois bien trop difficile à supporter ! Pourtant, on peut dire qu’après toutes ses années, les profils d’agriculteurs que l’on a pu découvrir dans l’émission sont tous aussi divers que variés, et il est désormais impossible de penser que des clichés établis concernant cette profession sont bel et bien vrais.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karine Le Marchand (@karine.le.marchand)

C’est exactement pour cette raison que Karine Le Marchand a décidé de prendre la parole sur les réseaux sociaux. Certains téléspectateurs n’ont toujours pas changé d’avis concernant l’image des agriculteurs, et c’est scandaleux !

Karine Le Marchand fait tout pour améliorer l’image des agriculteurs en France : les internautes réagissent !

Comme Karine Le Marchand a pu l’affirmer sur Instagram, elle est donc très fière aujourd’hui de constater que certains ont pu faire changer leur idée concernant les agriculteurs, même si certains français n’ont pas encore changé d’avis.

Heureusement, de bonnes nouvelles grâce à cette émission permettent à des millions de français de changer d’avis sur cette profession qui est de plus en plus mise à mal à cause de la crise sanitaire du coronavirus qui bat son plein actuellement sur le pays.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karine Le Marchand (@karine.le.marchand)

Mais de leur côté, les internautes qui sont très critiques vis à vis de l’émission de Karine Le Marchand, L’amour est dans le pré, ne sont encore pas prêts à vouloir changer d’avis sur les candidats de l’émission, qu’ils jugent parfois avec des mots très crus et qu’ils traitent parfois de “ploucs” : il y a encore beaucoup de travail pour toute l’équipe de production qui fait tout son possible pour que cela ne soit plus le cas dans les prochaines années !