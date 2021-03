Karine Le Marchand (L’amour est dans le pré) balance tout : elle a eu une opération et partage une photo exclusive de son pied

Les plus grands fans de L’amour est dans le pré et de Karine Le Marchand, la présentatrice de ce programme de télévision mythique, n’ont pas fini de voir de nouvelles curiosités comme on a encore une fois pu le découvrir avec une publication assez incroyable que l’on a pu découvrir.

Il se trouve en effet que la présentatrice n’hésite jamais à partager des photos de son intimité, et elle l’a encore une fois prouvé ces derniers jours avec des images qui peuvent paraître même très difficiles à regarder dans certains cas de figure.

Karine Le Marchand n’avait même pas hésité par le passé à diffuser une photo troublante de son chien, alors que celle-ci a malheureusement perdu son chien en tout début d’année : une épreuve qui a pu être très difficile à vivre pour la présentatrice de l’émission L’amour est dans le pré qui adore les animaux, comme elle le prouve chaque année avec des images déchirantes que l’on peut voir dans l’émission de télé-réalité sur M6.

Karine Le Marchand se fait opérer pendant la crise sanitaire du coronavirus, les fans sont très inquiets

Mais cette fois-ci, personne ne pensait que l’animatrice allait pouvoir partager un cliché juste après une opération, alors même que la crise sanitaire du coronavirus est encore bien présente en France et que des annonces du gouvernement pourraient d’ailleurs être très bientôt prononcées notamment pour la poursuite de la campagne de vaccination qui a fait parlé d’elle depuis déjà plusieurs mois déjà.

Ces derniers jours, comme on a pu le comprendre sur les réseaux sociaux, il semblerait donc que Karine Le Marchand, la présentatrice de L’amour est dans le pré, ait donc dû avoir une opération dans un établissement de santé. Toutefois, même si les fans de l’animatrice mythique de la chaîne M6 ont pu être assez inquiets, dans la réalité ils ont pu voir que ce n’était pas utile de trop s’inquiéter.

En effet, il semblerait que l’opération de Karine Le Marchand n’ait absolument rien à voir avec la COVID19 et cela va donc pouvoir rassurer les fans. Mais qu’est-ce qui a pu amener Karine Le Marchand à se faire opérer ?

Karine Le Marchand subit une opération et balance toutes les images sur les réseaux sociaux

Ces derniers jours, il se trouve que les fans de Karine Le Marchand ont été très surpris de voir sa dernière publication, c’est le moins que l’on puisse dire. On a en effet pu voir dans la story de Karine Le Marchand des images horribles de cette opération, et cela n’a pas du tout rassuré les fans !

Personne ne s’attendait à voir l’animatrice de L’amour est dans le pré aussi mal en point, mais heureusement il semblerait que cette dernière soit au top de sa forme après cette opération qui a pu faire peur à sa communauté. En effet, Karine Le Marchand semble s’en amuser sur son profil et c’est très rassurant pour sa communauté qui avait peur pour elle !