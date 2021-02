Karine Le Marchand (L’amour est dans le pré) : elle s’énerve contre les stars de la télé-réalité !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Karine Le Marchand n’a pas froid aux yeux et n’hésite pas une seule seconde à pouvoir dire haut et fort tout ce qu’elle pense et ce même si cela peut ne pas plaire à tout le monde.

En effet, alors que certains animateurs de M6 sont plutôt réputés pour leur langue de bois, ce n’est clairement pas le cas de Karine Le Marchand, l’animatrice de L’amour est dans le pré, qui a tout balancé il y a quelques heures seulement sur les réseaux sociaux et plus précisément sur Instagram.

On ne pensait pas en effet que l’animatrice allait pouvoir s’exprimer sur le sujet et faire autant de bruit alors que les critiques sont parfois très dures et sans aucun cadeau : on peut le voir parfois avec des débats et des prises de parole enflammées ! De ce fait, la dernière déclaration de Karine Le Marchand pourrait bien faire l’effet d’une grosse bombe sans le vouloir…

Karine Le Marchand diffuse une photo sur les réseaux sociaux et critique le monde dans lequel nous vivons !

Il n’est pas rare d’entendre parler de Karine Le Marchand sur les réseaux sociaux ou encore des nombreux candidats de l’émission L’amour est dans le pré qui partagent tous leur quotidien sur les réseaux sociaux. Il faut bien avouer que les internautes n’hésitent pas à réagir de la façon la plus vive, et cela peut avoir parfois de très grosses conséquences comme on a déjà pu le voir encore récemment dans les événements.

Il faut dire qu’il est désormais très facile de pouvoir réagir à toutes les remarques que l’on peut voir ici et là dans les médias, et Karine Le Marchand en a parfois fais les frais en s’attirant les foudres de certains internautes qui ne lui font absolument aucun cadeau, c’est le cas de le dire !

Mais quant à elle, en diffusant un ancien cliché de l’INA qui date de 1975, elle ne s’attendait sans doute pas à ce que cela fasse autant de bruit autour d’elle, et les réactions ne se sont pas faites attendre bien longtemps comme vous allez pouvoir le découvrir sur les réseaux sociaux…

Karine Le Marchand : gros coup de gueule contre la télé-réalité et elle ne mâche pas ses mots !

C’est donc sur le réseau social Instagram qu’elle affectionne tout particulièrement que l’on peut découvrir donc encore une fois Karine Le Marchand prendre la parole sur ce sujet qui est assez évocateur.

Il se trouve en effet qu’à l’époque, en 1975, les femmes de l’époque se disaient d’ores et déjà assez indignées sur les clichés qui dénigrent les femmes, notamment avec des tenues trop osées.

On pouvait voir dans l’extrait que Karine Le Marchand a diffusé un passage du film d’Agnès Varda. Il se trouve que les femmes s’indignent dans cette vidéo troublante qu’elles ne sont pas que des « corps » mais des humains avant toute chose.

Karine Le Marchand a pu annoncer que les selfies des stars de la télé-réalité n’avaient malheureusement pas arrangé les choses : une déclaration assez troublante pour Karine Le Marchand qui n’a pas hésité une seule seconde à tout balancer, et cela ne risque pas de plaire aux principales concernées qui diffusent sans cesse des clichés parfois bien trop osés !