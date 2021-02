Karine Le Marchand (L’amour est dans le pré) : en exclusivité, la présentatrice dévoile les premières images de ce soir !

A tout juste quelques heures de la diffusion de la nouvelle saison de L’amour est dans le pré, personne ne pouvait vraiment s’attendre à ce que Karine Le Marchand, l’animatrice du programme de télé-réalité de M6, diffuse des clichés sur les réseaux sociaux en exclusivité !

En effet, alors que la dernière saison de L’amour est dans le pré a été assez exceptionnelle, le moins que l’on puisse dire c’est que cette nouvelle saison devrait faire parler d’elle pendant encore très longtemps, si elle tient toutes les promesses auxquelles ont est en droit de s’attendre.

Mais pour le savoir, il va falloir être très patient car c’est le tout début de la saison et les surprises peuvent encore être assez nombreuses.

"La page est blanche"

Hervé n’a pas encore eu d’histoire d’amour…

Les portraits de #ADP lundi à 21.05 pic.twitter.com/d6ZPdqXbh2 — M6 (@M6) January 28, 2021

L’amour est dans le pré : que va-t-on pouvoir découvrir ce soir pour cette nouvelle saison du programme ?

Certains téléspectateurs fidèles du programme ne se sont d’ailleurs toujours pas remis de la fameuse demande en mariage que l’on a pu voir dans le tout dernier épisode de la saison. D’ailleurs, c’était une grande première pour les deux candidats et on espère que l’avenir sera radieux pour les deux hommes : il devrait bel et bien s’agir du premier mariage entre deux hommes depuis le tout début de L’amour est dans le pré, et on peut voir sur les réseaux sociaux que les internautes n’ont pas été indifférent à cela.

Jean-Daniel n’a pas eu de grand histoire d’amour depuis sa séparation il y a 12 ans…

Les portraits de #ADP lundi à 21.05 pic.twitter.com/W3A7u9H8gy — M6 (@M6) January 31, 2021

Si certains ont très bien réagi et été même très émus par cette demande, d’autres n’ont pas du tout accueilli la nouvelle avec autant d’enthousiasme. En effet, les deux candidats ont reçu énormément de messages de haine sur les réseaux sociaux notamment, et ces derniers n’ont pas hésité à les dénoncer sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste avec Cyril Hanouna notamment.

Pour cette nouvelle saison qui s’apprête à démarrer, on imagine donc que celle-ci devrait alors tenir toutes ses promesses et que les téléspectateurs de L’amour est dans le pré ne devraient pas être déçus. En effet, Karine Le Marchand a diffusé des images il y a tout juste quelques heures !

L’amour est dans le pré : découvrez l’animatrice Karine Le Marchand auprès des candidats !

Même si vous ne connaissez pas encore ces candidats, vous devriez bien faire attention à leurs visages, car ils devraient être de grandes stars de la télé-réalité d’ici quelques semaines,

En effet, c’est ce soir que l’on devrait pouvoir voir les premiers visages des agriculteurs et agricultrices qui vont tout faire pour trouver l’amour. Il y a quelques jours déjà, nous avions d’ores et déjà pu découvrir des informations concernant un certain candidat vigneron.

Pour toutes celles et ceux qui ont déjà vu son interview récemment, ils ont été assez marqués par le destin tragique de cet homme qui a vécu une rupture d’anévrisme et qui lui a presque valu la mort !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karine Le Marchand (@karine.le.marchand)

Cela n’est donc pas étonnant que celui-ci ait depuis décidé de vouloir un enfant avec la femme de sa vie qu’il espère bien trouver dans L’amour est dans le pré, dans cette nouvelle saison qui s’annonce encore une fois assez exceptionnelle après avoir vu les premiers extraits !