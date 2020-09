Karine Le Marchand : l’animatrice au bord du burn-out, elle prend une grande décision !

Karine Le Marchand a plusieurs choses à gérer au début de cette rentrée. Entre les programmes télévisés et son arrivée à la radio sur RTL, l’animatrice ne sait plus où donner la tête. Du coup, elle a pris une décision qui va lui permettre de ne pas s’écrouler.

Que de projets pour Karine Le Marchand !

Le Covid-19 a amené presque tout le monde au repos forcé. Alors que la rentrée commence, de nombreux programmes sont annoncés, et Karine Le Marchand se retrouve avec une surcharge de travail. En effet, la présentatrice en plus de porter l’émission L’amour est dans le pré, dont le 1er épisode sera diffusé ce lundi 14 septembre, animera également d’autres émissions.

Il faut savoir que cette année, Karine Le Marchand remplacera David Ginola en tant qu’animatrice de la nouvelle édition de La France a un incroyable talent. Elle a d’ailleurs annoncé à ses abonnés il y a peu, que le tournage de l’émission avait déjà commencé, ce qui ne peut pas être de tout repos. Notons que ce tournage avait été reporté de 3 semaines, parce qu’un cas de Covid-19 avait été détecté.

De plus, Karine Le Marchand a également fait son retour à la radio sur l’antenne de RTL, depuis la rentrée. En effet, chaque samedi matin, elle co-anime l’émission On ne répond plus de rien, avec Laurent Baffie en direct. En dehors de la radio et de la télévision, la maman d’Alya est en train de mener un projet depuis plusieurs années maintenant.

Il s’agit d’une nouvelle série-documentaire, qui sera bientôt prête à être diffusée sur M6. La série s’intitule Opération Renaissance. Tous ces projets commencent à peser énormément sur Karine Le Marchand. Afin de ne pas craquer, elle a dû prendre une importante décision…

Karine Le Marchand n’en peut plus, elle allège l’un de ses programmes

Il est bon de connaître ses propres limites, pour ne pas craquer. C’est ce que l’animatrice Karine Le Marchand a compris. La meilleure amie de Stéphane Plaza qui croulait sous le poids des nombreuses responsabilités qui lui incombent, a fait une annonce ce dimanche 13 septembre 2020, à ses abonnés.

C’est sur son compte Instagram et dans une vidéo, que Karine Le Marchand a fait part de sa décision à sa communauté, mais surtout aux auditeurs de la RTL, pour le programme qu’elle anime à la radio avec Laurent Baffie. Elle leur a donc expliqué que l’émission On ne répond plus de rien ne sera plus diffusée tous les samedis, mais plutôt un samedi par mois.

Ce programme radio devient donc mensuel, et ne sera plus diffusé en matinée, mais plutôt l’après-midi. Karine Le Marchand a préféré dire la vérité à ses abonnés, et expliqué ce qui lui arrive. Ainsi selon ses propos : « je ne m’en sors pas. Il faut dire la vérité. À cause de la Covid, le tournage de La France a un incroyable talent a été reculé, L’amour est dans le pré aussi et avec les montages d’Opération Renaissance, je n’y arrive pas. Je me sentais un peu partir en travaillant jour et nuit et ce n’était plus possible. J’ai demandé à mes patrons l’autorisation d’alléger la charge de travail et ils ont été juste formidables. »

L’animatrice a tenu à remercier ses patrons à la radio, Régis Tavanas et Nicolas Taderneau. Elle confie que lorsqu’elle leur a expliqué qu’elle frôlait le burn-out, ces derniers l’ont tout de suite compris en lui disant : « Karine, il n’y a rien de plus important que la santé et le moral. »

Ainsi c’est officiel, l’émission On ne répond plus de rien ne sera diffusée qu’une fois par mois à partir du mois d’octobre 2020. Quant à Laurent Baffie, Karine Le Marchand l’a remercié, indiquant qu’il ne lui en a pas voulu.

Cette dernière va maintenant pouvoir continuer de façon plus normale et plus saine sur ses autres instances. Aussi, Karine Le Marchand a avoué qu’elle pourra enfin dormir, et aussi revoir sa famille qu’elle n’a plus vue depuis belle lurette, à cause de son emploi du temps.