Karine le Marchand : l’animatrice donne des détails sur les raisons de sa séparation avec le père de sa fille !

La vie privée de Karine Le Marchand est assez peu connue. Cependant, ses fans seront contents, car l’animatrice de L’amour est dans le pré, vient de donner une interview au média Télé Câble Sat. Elle y dévoile entre autre, l’une des causes de sa rupture avec le père de sa fille.

Karine Le Marchand se livre sur son ancienne relation avec le père d’Alya

La célébrité nuit parfois aux relations de couple. Si plusieurs raisons peuvent expliquer cela, l’une d’entre elles est le refus d’être constamment vu comme le partenaire de tel. C’est ce qui semble être arrivé à la plus grande entremetteuse de France il y a bien des années, avec le père d’Alya. Séparée de ce dernier depuis bien des années, Karine Le Marchand en dit un peu plus sur le sujet ce 12 octobre 2020, sur Télécâble Sat.

En 2002, l’ancien mannequin devient la maman d’une petite fille. Alors que sa petite avait plus ou moins 2 ans, Karine Le Marchand commença ses débuts à la télévision sur France 5. Elle animait alors l’émission ‘’Les Maternelles’’, un programme qui parle de la maternité, de la petite enfance et de l’éducation des jeunes enfants.

Pendant 5 ans, Karine Le Marchand est restée sur France 5, et elle a avoué avoir adoré cette expérience. Cependant, peu après qu’elle ait débuté dans l’émission, elle a dû se séparer du père de sa fille, faisant d’elle une mère célibataire avec un enfant.

Quant à la raison de cette séparation, il semblerait que le père d’Alya n’ait pas supporté que Karine Le Marchand devienne une personne connue grâce à son émission : « Je m’étais séparée du père de ma fille un peu à cause de l’émission, d’ailleurs… Un soir, au restaurant, je suis avec mon compagnon et le serveur nous accueille avec un ‘Bonjour Monsieur et Madame Le Marchand’…Comme ce n’était pas son nom, il m’a pris la main et m’a dit : ‘Écoute-moi bien, je ne serai jamais Monsieur Le Marchand’. »

Si le comportement de son ex-compagnon a fortement contribué à leur rupture, Karine Le Marchand avoue que cela lui a également donné le « goût pour l’égalité », et a fait naître en elle son « militantisme féministe ».

Une mère célibataire et heureuse !

Si elle est aujourd’hui célibataire, Karine Le Marchand est plus que jamais célèbre, et fait partie des animateurs préférés des français. Sollicitée de partout, la meilleure amie de Stéphane Plaza a même dû revoir la programmation de son émission radio qu’elle devait présenter avec Baffie.

Maman attentionnée, alors que sa fille était encore petite et sa carrière était sur de bons rails, Karine Le Marchand avait refusé de présenter le JT de 19h45 sur la chaîne M6 parce que : « J’ai refusé parce qu’il était impensable pour moi de ne pas être à la maison pour coucher ma fille ».

A la place, elle a préféré animer L’amour est dans le pré, et depuis, le succès ne la quitte plus. Aujourd’hui, encore, malgré son calendrier surchargé, Karine Le Marchand va présenter « La France a un incroyable talent », sans compter son émission Ambition intime, où elle reçoit des personnalités et des stars.

Toutefois, celle qui aide les agriculteurs à trouver l’amour, semble avoir tiré un trait sur cet aspect de sa vie : « Je suis seule et heureuse. Je suis mère célibataire, ma fille a 16 ans, je n’ai aucune envie de lui imposer un homme à la maison et d’éventuelles séparations…Elle a grandi loin de son père, puis elle a vécu avec un beau-père, Lilian Thuram, pendant huit ans, jusqu’à notre séparation brutale en 2013. Je préfère désormais notre cocon de filles, stable, avec notre chat »

En effet, la célèbre animatrice de M6 semble ne pas avoir eu beaucoup de chance en amour. Sa dernière relation connue semble être une idylle avec le rappeur et acteur Joey Starr, il y a environ 2 ans. Une chose est sûre, pour le moment, il semble que Karine Le Marchand n’a pas le temps pour l’amour…