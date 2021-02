Karine Le Marchand habillée comme une serpillière est taclée par Cristina Cordula

À la télévision, Karine Le Marchand possède plus d’une corde à son arc, car elle s’est dévoilée dans Opération Renaissance afin d’aider les personnes en situation d’obésité à perdre du poids. Sur M6, la styliste qui a le plus de succès se nomme Cristina Cordula, il n’est donc pas surprenant qu’elle soit présente dans ce programme. Toutefois, les internautes n’ont pas manqué une seule miette des propos de la Reine du Shopping puisque Karine Le Marchand a été violemment taclée à cause de sa robe.

Vraiment, y’a des coups de fourche qui se perdent. Les parcours difficiles des gros•ses dans une société grossophobe et violente à leur égard ne sont pas du divertissement, ni un argument commercial pour vendre du « bien-être » résumé à des astuces minceur. #PasMaRenaissance pic.twitter.com/kOrJRepLfm — Amazing Graisse ✨ #PasMaRenaissance (@theutoptimist) January 9, 2021

Karine Le Marchand est vêtue comme une serpillière

Cristina Cordula doit fournir des conseils pour aider les candidats à se vêtir en fonction de leur silhouette. Dans les Reines du Shopping, elle est aussi au rendez-vous pour partager quelques astuces sympathiques afin de gommer quelques imperfections, pour jongler avec les matières et les couleurs. Sur M6, elle s’adresse donc à Karine Le Marchand en lui précisant que, sa robe, c’est pratiquement une serpillière. En effet, la présentatrice était présente avec une robe rouge qui n’avait pas été repassée correctement. Le détail a rapidement sauté aux yeux de Cristina Cordula qui n’a pas pu s’empêcher de partager le fond de sa pensée.

Les images n’ont pas forcément été violentes puisque la pique lancée par la styliste a engendré quelques sourires .

. En effet, Karine Le Marchand était en compagnie de la candidate Emeline pour tenter de changer de vie.

Elle a eu l’occasion de suivre une sleeve gastrectomie qui consiste à perdre du poids en supprimant une partie de l’estomac.

En 2017, elle a donc embrassé une nouvelle vie et cette opération a tout de même permis d’évincer 48 kilos.

Karine Le Marchand dévoile quels rôles vont jouer Stéphane Plaza et Cristina Cordula dans "Opération renaissance" (M6) https://t.co/m7jaRVKlEz pic.twitter.com/z3bR7S1hKw — Télé 7 Jours (@Tele7) January 11, 2021

Lorsque le corps change, la mentalité est souvent différente et il faut changer toute la garde-robe. Les conseils de Cristina Cordula ont donc été intéressants et dans cette émission, elle n’était pas la seule au rendez-vous. Vous avez aussi pu découvrir Pierre-Yves, dont le parcours n’a pas été aussi simple. Le surpoids a rongé une partie de sa vie et vivre avec des complexes peut être assez problématique. Ils se transforment clairement en cauchemar et de nombreuses personnes décident alors de changer de vie en perdant du poids.

Une émission parfois critiquée sur les réseaux sociaux

Il y a quelques jours, sur le plateau de TPMP, les chroniqueurs ont pu débattre concernant cette émission dévoilée sur M6. L’objectif est simple, il consiste à accompagner des personnes en situation d’obésité ou de surpoids pour qu’elles puissent envisager une autre vie, perdre du poids et obtenir de nombreux conseils que ce soit pour l’alimentation ou encore la mode avec Cristina Cordula. Cette dernière peut faire des merveilles en fonction des silhouettes, c’est aussi pour cette raison que le programme Les Reines du Shopping connaît un succès aussi conséquent depuis de nombreuses années.

Certains chroniqueurs de TPMP ont toutefois relevé que des internautes avaient taclé le format de l’émission en précisant que les personnes en situation d’obésité ont été taclées comme s’il fallait absolument perdre du poids pour être heureux. D’autres ont par contre apprécié le concept puisqu’il permet peut-être à des internautes et à des téléspectateurs d’avoir des idées pour perdre du poids. Les complexes sont difficiles à supporter et, généralement, seules les personnes qui sont confrontées tous les jours à ces derniers peuvent comprendre le calvaire vécu au fil des jours. Contrairement aux idées reçues, il n’est pas non plus facile de perdre du poids.