Kate Middleton et le prince William : découvrez leur façon originale de fêter les évènements royaux !

Alors que le Royaume-Uni doit également faire face au coronavirus, surtout depuis que Boris Johnson, le Premier ministre britannique, ait été hospitalisé pour des symptômes graves, le couple royal formé par Kate Middleton et le prince William tente à sa façon d’apporter un peu de réconfort et de sagesse au peuple anglais.

Kate Middleton et le prince William fêtent Pâques en confinement

Présents sur les réseaux sociaux pour tous les événements annuels importants, Kate Middleton et le prince William ont célébré Pâques dans leurs appartements de Kensington, tout en défendant la distance sociale, nécessaire durant la pandémie de Covid-19.

Dimanche, le duc et la duchesse de Cambridge ont donc partagé une jolie photo sur Instagram, représentant leur maison de Kensington Palace à Londres, entouré des jonquilles de leur jardin en pleine floraison printanière, tout en souhaitant de joyeuses Pâques à leurs millions d’abonnés. De même, ils ont également encouragé les Anglais à respecter la distanciation sociale, grâce notamment au hashtag #StayHomeSaveLives.

Compte tenu des mesures strictes instaurées par le gouvernement du Royaume-Uni, dans l’espoir de freiner la propagation du coronavirus trop longtemps ignoré, Kate, William et d’autres membres de la famille royale se sont abstenus de suivre la reine Elizabeth pour sa sortie annuelle auprès des services religieux. William, 37 ans, et Kate, 38 ans, ont donc probablement célébré Pâques avec une chasse aux œufs traditionnelle, en compagnie de leurs enfants, le prince George, 6 ans, la princesse Charlotte, 4 ans et le prince Louis, qui aura 2 ans le 23 avril prochain.

Le prince William et sa femme s’investissent auprès des écoles

La semaine dernière, le prince William et Kate ont mené leur tout premier engagement royal par visioconférence, au beau milieu de la pandémie de coronavirus, afin de discuter avec les écoliers d’une école dans le nord de l’Angleterre.

Là-bas, les enfants des travailleurs essentiels – comme le personnel de santé et les membres des services d’urgence – sont pris en charge et éduqués gratuitement, même après la fermeture des établissements scolaires.

Le couple s’est assis côte à côte tout en parlant avec le personnel et les enfants de la Casterton Primary Academy de Burnley, dans le Lancashire.

« Bravo à vous et à tous ceux qui sont là pendant cette période. Ce doit être un tel soulagement pour tous les parents, qui font des métiers indispensables, de savoir que le quotidien se poursuit pour leurs enfants, qu’ils ont une structure et un endroit sûr pour eux. », a déclaré Kate durant cet échange.

Vers la fin de cette intervention, le personnel de l’école s’est assuré de souhaiter de joyeuses Pâques à la famille Cambridge, permettant au prince William de leur assurer qu’ils allaient fêter cela dignement, avec une tonne de bonbons. Un trait d’humour qui n’a pas manqué de faire réagir sa femme, confirmant en riant qu’il en mangeait beaucoup. Le futur monarque du Royaume-Uni serait donc particulièrement gourmand !