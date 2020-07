Kate Middleton : véritable icône de mode pour les femmes, elle crée des ruptures de stock !

L’histoire d’amour entre le prince William et Kate Middleton ne date pas d’hier, puisque les 2 jeunes gens étaient à l’université lorsqu’ils sont tombés amoureux. C’est donc une relation qui dure, même si certaines rumeurs disent que le prince aurait parfois manqué à certains devoirs. Une chose est sûre en tout cas, son épouse est bien ancrée dans le coeur des Anglais, mais aussi dans celui des femmes du monde entier.

Kate Middleton crée l’affluence sur le site internet de Zara

À chacune de ses apparitions, le look de Kate Middleton est passé à la loupe, aussi bien par le public que par les médias. C’est donc en toute logique que le 8 avril dernier, lorsque la duchesse a pris part à une visioconférence avec des écoliers, en compagnie de son mari, son style vestimentaire a une fois de plus rapidement fait le tour de la planète. Et pour cause ! Habillée en jaune moutarde, Kate Middleton arborait une couleur qu’elle a rarement revêtue jusqu’ici. Grand bien lui en a pris, puisqu’il faut reconnaître que celle-ci lui va à ravir, donnant un teint incroyablement doré à la jeune femme.

Évidemment, grâce aux réseaux sociaux, les admirateurs de la famille royale ont rapidement trouvé l’origine de ce pull. Vendu chez Zara, pour un prix avoisinant les 35 euros, celui-ci a fait l’objet de tous les désirs dès que la nouvelle a circulé. Kate Middleton est tellement influente en matière de mode, que le vêtement s’est arraché sur la boutique de la marque, au point d’être en rupture de stock aujourd’hui.

Malgré l’épidémie de coronavirus qui fait rage, y compris au Royaume-Uni, il faut croire que les femmes admiratrices de la duchesse ne sont pas prêtes pour autant à laisser passer ce genre d’opportunité.

La duchesse de Cambridge est une vraie fashionista depuis longtemps

Tous les experts de la mode le confirment, Kate Middleton a toujours été une « sérial modeuse », capable de jouer avec les styles et les tendances en toute circonstance. Si elle a parfois détonné par ses tenues légères et un brin vulgaires, lorsqu’elle était à l’université, depuis que le prince héritier lui a demandé de l’épouser, le look de la jolie brune est toujours savamment travaillé.

L’atout de Kate Middleton est de savoir allier les vêtements haute couture avec des pièces plus abordables, que l’on trouve dans les grands magasins.

Souvent, au cours de sorties officielles, la future reine arbore des vêtements de chez Zara, qui fait manifestement partie de ses marques préférées.



Bien sûr, elle ne peut pas se permettre des looks aussi simples pour toutes les représentations, puisque le protocole de la famille royale impose tout de même une certaine élégance. Heureusement, elle sait s’adapter aux diverses situations rencontrées, et ne cesse de séduire le peuple anglais, justement par sa simplicité. Un sans-faute pour la future reine, qui aime aussi la photographie à ses heures perdues.