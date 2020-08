Katherine Pancol victime de violences sexuelles : l’histoire d’une romancière violée depuis ses douze ans !

View this post on Instagram

[Avis] C'est avec tristesse que j'ai tourné la dernière page de ce roman … En effet, c'est avec ce septième et dernier tome que la saga se termine. Si vous ne connaissez pas, c'est la suite de la saga des animaux (crocodiles, tortues, écureuils) et des Muchachas de Katherine Pancol. Je l'ai commencé il y a 8-9 ans et j'avais eu un gros coup de cœur pour nos personnages. Cela a donc été un plaisir de les retrouver une dernière fois, même si j'ai trouvé ce tome plus pauvre en rebondissements que les autres. Je ne vous parlerais pas du tout du résumé car c'est un dernier tome. D'ailleurs, je vous conseille vraiment de commencer par le premier si vous voulez vous lancer car cette saga est riche en personnage (franchement il y en a au moins 30, voir peut-être même plus) et si vous ne voulez pas être perdu, il faut apprendre à les connaitre au fur et à mesure. Bref, c'est une magnifique saga où l'on passe par toutes les émotions possibles. On adore certains protagonistes alors qu'on en déteste d'autres. On suit leurs évolutions au fil des années et j'ai presque l'impression d'avoir grandit avec eux. Je ne peux que vous conseiller de lire cette saga. 😊 Ma note: 18/20 #troisbaisers #katherinepancol #lelivredepoche #tome7 #dernierelecture #roman #saga #lesyeuxjaunesdescrocodiles #lavalselentedestortues #lesecureuilsdecentralparksonttristeslelundi #muchachas