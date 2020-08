Katie Holmes : l’ex-femme de Tom Cruise officiellement considérée comme une ennemie par les scientologues !

Katie Holmes devient une ennemie de la scientologie

C’est en juin 2012 que le couple tombe. Le mariage tellement médiatisé de Tom Cruise et de Katie Holmes ne survit pas. Cette union n’aurait durée qu’une année et demi, le temps pour le couple d’avoir leur fille : Suri. La séparation a été autant la cible des paparazzis que leur union inattendue. Même si cela fait déjà huit ans, la scientologie a toujours dans sa visière Katie Holmes. L’actrice américaine Leah Remini raconte durant une interview à l’US weekly que maintenant Katie était une ennemie de la scientologie.

Leah Remini Says Scientology Led to Tom Cruise and Katie Holmes' Divorce – https://t.co/fZkmVbviqN https://t.co/0NLjd83RmN pic.twitter.com/023YYuvctM — Steven Benke (@stevebenke) August 13, 2020

Selon la comédienne, quand Katie était encore scientologue, elle était vraiment convertie dans le monde de son mari. Plus le temps a passé, plus Leah comprend qu’elle a fui cet univers pour protéger sa fille Suri. En avril, Katie raconte sa vie de jeune maman célibataire après son divorce. Pendant son interview à In Style magazine, elle avoue que c’était une transition difficile, surtout que les journalistes s’immisçaient toujours dans sa vie à elle et à sa fille.

Leah Remini Thinks Tom Cruise 'Indoctrinated' Katie Holmes into Scientology https://t.co/tWON6sKJxk pic.twitter.com/C3TZHTkEbm — YormanburNews (@yormanburNews) August 13, 2020

Actuellement elle semble aller bien. Elle se sent bénie quand elle repense à sa vie et à son parcours. Elle se dit aussi très chanceuse et se pardonne ses anciens pêchés. En ce moment, sa fille est âgée de 14 ans. Katie puise sa force dans le regard admirateur de sa fille. Pour elle, il est très important que Suri se sente elle-même et puisse s’épanouir pour devenir cette jeune femme forte, unique et confiante qu’elle pressent en elle. Elle avoue que sa fille a vraiment une très forte personnalité pour son âge.

Qui est donc cette maman forte et indépendante ?

Katherine Noelle Holmes ou Katie Holmes est une actrice et une productrice américaine. Elle est née le 18 décembre 1978 à Toledo, en Ohio. C’est la benjamine d’une famille de cinq enfants. Fille d’un avocat Marty Holmes et d’une décoratrice Katherine Holmes, elle a grandi avec trois sœurs et un frère. Depuis toute petite, elle rêve de se produire à Hollywood.

Elle a fait du théâtre à l’école secondaire à Notre Dame Academy qui est une école catholique pour filles. Elle devient un mannequin avec un certain renom, mais c’est le cinéma qui l’intéresse. En 1997, elle finit le lycée et retarde de plusieurs année son inscription à l’Université Columbia. Pendant une convention pour jeunes talents elle rencontre un agent qui l’incite à passer des auditions.

Après s’être lancée, Katie débute avec le drame Ice Storm. Elle refuse de participer à la série Buffy contre les vampires pour se consacrer à ses études. Peu de temps après, elle incarne Joey Potter, une adolescente garçon manqué dans la série sentimentale Dawson. C’est une série qui relate les difficultés sentimentales de quatre adolescents dans une ville imaginaire : Capeside. Elle remporte plusieurs MTV Movie& TV Awards de la révélation féminine grâce à son rôle dans la série.

Quelques mois après la fin de la série Dawson, elle est en tête d’affiche d’une comédie dramatique. C’est en 2005 qu’elle entre vraiment dans la cour des grands. Elle interprète le premier rôle féminin du blockbuster Batman Begins. Malheureusement, sa carrière connait un arrêt inattendu cette même année. Cela coïncide avec l’année de son mariage avec la star Tom Cruise. Ce n’est qu’en 2010 qu’elle revient en scène. Elle joue dans deux comédies : Les Meilleurs amis et The extra man. Actuellement elle fait petit à petit son coming back devant le grand écran.