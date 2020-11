Katrina Patchett (Danse avec les stars) : Elle annonce sa séparation avec son compagnon Valentin D’Hoore !

Elle a déclaré qu’elle s’était séparée de Valentin D’Hoore, l’homme avec qui elle a partagé sa vie durant de nombreuses années.

Toutes les histoires d’amour ne durent pas et ne se terminent pas toujours bien. Si Katrina Patchett et Valentin D’Hoore ont fait de nombreux jaloux en affichant leur bonheur partout, ils empruntent aujourd’hui des chemins différents. C’est la jeune femme en personne qui a annoncé la nouvelle via son compte Instagram et ses fans ont été très choqués de l’apprendre. Même s’il y avait quelques rumeurs qui ont circulé il y a un moment, beaucoup ne leur accordaient pas de crédit, car Katrina et Valentin avaient l’air d’aller si bien ensemble. La jolie blonde n’a pas voulu cacher la vérité à ses fans plus longtemps et c’est la raison pour laquelle elle a pris la parole le 12 novembre dernier…

Le message de Katrina Patchett sur Instagram

C’est en partageant une photo d’elle et de celui qui est désormais son ex-compagnon que la jeune femme a annoncé sa séparation. La célèbre danseuse qui a été très appréciée lors de sa participation dans l’émission Danse avec les stars et le mannequin se séparent trois années après leur mariage. Le cliché qu’elle a partagé est en noir et blanc et on pouvait les voir tous les deux, avec leurs visages éclairés de radieux sourires.

Il n’y a aucun doute sur le fait qu’ils étaient follement amoureux l’un de l’autre à cette époque. Ils portaient chacun un t-shirt. Sur celui de Valentin étaient inscrits les mots ‘’Un crocodile’’ tandis que sur celui de Katrina figurait l’inscription ‘’Une crocodelle’’. La photo aurait fait sourire les internautes si ce n’était pas pour annoncer leur rupture. De plus, la légende qui a accompagné le cliché était assez poignante.

« Après plus de huit ans d’amour et un mariage, Valentin et moi avons décidé de nous séparer. J’ai énormément de respect pour notre histoire ainsi que pour Valentin, mais malheureusement la vie ne se passe pas toujours comme prévu », avait commenté la danseuse. En effet, certains de ses fans se doutaient déjà que quelque chose ne tournait pas rond entre Katrina et son compagnon. La jeune femme n’avait plus partagé de photo de son couple depuis septembre 2019 et la dernière postée par le mannequin remontait au mois d’avril de la même année.

Une relation très fusionnelle

C’est non sans mener de profondes réflexions que la jeune danseuse a pris la décision d’annoncer la triste nouvelle à ses fans. Très touchée par cet événement, elle est retournée chez les siens en Australie, mais promet tout de même qu’elle sera bientôt de retour en France.

La nouvelle révélée par la danseuse dépassait l’entendement. Exceptés ces derniers temps, la jeune femme et le mannequin se montraient toujours très complices et proches l’un de l’autre. Ils vivaient tous les deux sur un nuage d’amour. On se souvient qu’elle avait partagé avec enthousiasme quelques détails de sa vie amoureuse lors d’une interview avec le magazine Public en 2018. Elle déclarait qu’elle savait qu’elle faisait des jalouses parce qu’elle trouvait son mari ‘’très, très beau’’.

Leurs métiers respectifs ne leur permettaient pas de se voir autant qu’ils le voudraient. S’ils souhaitaient que leur relation dure toute leur vie, les choses se seraient passées autrement. Ils se sont séparés trois années après leur mariage. La distance et le temps auraient-ils eu raison d’eux ? Pour le moment, ni l’un ni l’autre n’a parlé des motifs de cette rupture.