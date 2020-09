Katy Perry : elle s’assume sans complexe et affiche son nouveau corps après son accouchement !

View this post on Instagram

@katy_perryfans03 . . . . . . . . . #katyperry #katyperrysweeps #alexandradaddari #katemiddleton #katebeckinsale #lucilleball #sandrabullock #love #queen #scarlettjohansson #scarletwitch #kristenstewart #selenator #selenagomez #jenniferlopez #jenniferlawrence #kateupton #arianagrande #meganfox #salmahayek #kyliejenner #kendalljenner #kimkardashian #kourtneykardashian #emmaroberts #emmawatson #emmastone #rihanna #katyperry #demilovato