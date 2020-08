Katy Perry enceinte : Orlando Bloom publie sa vidéo en train d’effectuer une chorégraphie populaire

Katy Perry reproduit une chorégraphie hilarante à l’écoute de « Push The Feeling On »

Katy Perry, 35 ans et Orlando Bloom, 43 ans attendent actuellement la naissance de leur premier enfant. D’ailleurs, ils ont annoncé récemment que ce serait probablement une fille. Cette dernière devrait naitre fin aout ou début septembre.

Cependant, même enceinte de près de huit mois, Katy Perry montre qu’elle est toujours en grande forme. Dans ce cadre, elle a reproduit à un challenge assez populaire sur la toile.

En effet, depuis quelques semaines, on a vu la vidéo d’un homme dansant sur le titre « Push The Feeling On » sur le web. Vidéo qui a d’ailleurs fait un grand buzz. Dans cette vidéo, on y voit une personne assise confortablement dans sa voiture. Néanmoins, elle sort soudainement de celle-ci afin d’exécuter une danse hilarante lorsque « Push The Feeling On » est joué. Il est à noter que ladite vidéo a déjà été vue par près de 3,5 millions d’internautes sur Youtube.

Katy Perry a ainsi reproduit ce challenge avec son mari. C’est ce que ce dernier a publié très récemment sur son compte Instagram. « What day is it ? » a-t-il par ailleurs écrit comme commentaire de la publication.

Dans la vidéo, on y voit Katy Perry bien endormie sur son siège. La musique « Push The Feeling On » est lancée et Orlando Bloom incite Katy Perry à sortir de la voiture. Elle s’exécute alors et joue le jeu. Alors que la voiture continue très doucement de rouler, elle se met à danser joyeusement sur le bord de la rue. De plus, elle tire un peu son haut, et ce tout en exposant son ventre, de déjà plusieurs mois. Seulement, elle se fatigue un peu après quelques pas de danse. À la fin de la vidéo, on la voit se courber et visiblement assez fatiguée.

Entretemps, son mari n’a pas cessé de rigoler, tout en l’encourageant de bon cœur. La danse de sa femme l’a visiblement beaucoup amusé. D’ailleurs, ce dernier n’a pas été le seul à réagir de cette manière. La vidéo a été vue par près de 3 millions d’abonnés et a eu près de 800 000 likes. Les internautes ont été ainsi très amusés par la chorégraphie de la chanteuse au vu de leurs commentaires et de leurs réactions.

Retour sur la relation amoureuse un peu mouvementée du couple

Tout ne s’était pas toujours passé comme sur des roulettes pour le couple. En effet, ils se sont un temps séparés avant de se remettre à nouveau. Selon Orlando Bloom, les choses ne sont pas toujours parfaites entre eux. En effet, il y a des hauts et des bas. Ce n’est donc pas tout temps le bonheur pour le couple. De plus, d’après Orlando Bloom, leur couple n’est pas le genre « Hollywood Love Story » que tout le monde peut penser.

Katy Perry et Orlando Bloom se sont rencontrés la première fois en 2016 à l’occasion d’une fête. Par ailleurs, ils se sont séparés en février 2017 avant de se réconcilier une année après, le mois d’avril 2018 plus précisément. L’acteur a demandé Katy Perry en mariage l’année dernière. Le couple avait prévu d’organiser leur mariage cette année. Malheureusement, la pandémie actuelle les a contraints à reporter ce dernier.

Il est à remarquer qu’Orlando Bloom était précédemment marié à Miranda Kerr, un mannequin australien, avec laquelle, il a eu un fils Flynn, 9 ans. Katy Perry, quant à elle, était mariée à Russel Brand, comédien anglais.