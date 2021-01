Keira Knightley refuse de tourner certaines scènes sans ses vêtements, découvrez ses raisons

Keira Knightley ne souhaite plus tourner des scènes sans ses vêtements comme elle a pu le préciser dans le podcast Chanel Connects. Si elle est toutefois en accord avec ces tournages, elle ne le sera pas du tout si ce sont des réalisateurs masculins qui sont aux commandes films. Dans le monde du cinéma, si ces scènes étaient autrefois relativement rares ou masquées, elles sont désormais de plus en plus courantes et cela est aussi valable pour les séries. De ce fait, les réalisateurs n’hésitent pas à dévoiler les corps, mais Keira Knightley a décidé de poser des conditions.

Keira Knightley donne ses raisons concernant cette décision

Depuis quelques années, les femmes prennent la parole, ce qui n’était pas forcément le cas autrefois. En effet, elles ne bénéficiaient pas d’une médiatisation aussi importante que les hommes, mais les choses ont tendance à changer. Keira Knightley explique que ces scènes ne seront plus autorisées « partiellement par vanité, mais aussi pour le regard masculin ».

Scènes de sexe : Keira Knightley n'en tournera plus pour des réalisateurs masculins https://t.co/N4daDQzODm pic.twitter.com/F7ep82aYi2 — Télé 7 Jours (@Tele7) January 25, 2021

L’actrice arrive à comprendre que dans certains cas de figure, ces scènes peuvent être importantes et elles apportent un certain plus à la production du film .

. Par contre, elle n’a plus l’envie d’être au centre d’une scène alors qu’elle est luisante et que tout le monde peut regarder son corps.

Keira Knightley n’est donc plus du tout intéressée par ces situations alors qu’elle est âgée de 35 ans.

L’actrice a aussi changé de vie grâce à la naissance de ses deux enfants, cela a donc pu changer son regard sur la situation.

Celle qui a participé à Pirates des Caraïbes plusieurs fois précise que son corps a pu accueillir deux enfants et elle n’a pas l’envie de se retrouver au centre d’un groupe composé de plusieurs hommes. Elle n’est toutefois pas contre ces scènes tournées sans les vêtements, elle peut les accepter uniquement si ce ne sont pas des réalisateurs masculins qui sont aux commandes. De ce fait, si une réalisatrice lui demande de tourner une telle scène et si celle-ci a du sens, Keira Knightley pourrait alors accepter.

Elle réfléchirait dans tous les cas, cela ne sera par contre pas envisageable si des hommes optent pour la même demande. L’actrice évoque alors le « male gaze », il s’agit d’un concept assez spécifique. En effet, la caméra a tendance à s’attarder assez longuement sur les différentes parties du corps de la femme et cela semble être à l’encontre des principes de Keira Knightley.

🔴 A cause du "regard masculin", l'actrice Keira #Knightley ne veut plus tourner de scènes de sexe avec un réalisateur #homme ⤵️https://t.co/5LW8Tl7E4b — Valeurs actuelles ن (@Valeurs) January 25, 2021

Keira Knightley n’aime pas comment les femmes sont représentées

Dans le monde du cinéma, certaines langues peuvent se délier et Keira Knightley estime que la place de la femme n’est pas toujours respectée. Les représentations sont parfois pointées du doigt et elle avait déjà fait part de cette réflexion en 2018 dans le cadre d’une interview accordée à Variety. Dans les films historiques, elle a pu trouver des personnages inspirants, mais elle tourne rarement des scènes qui se déroulent aujourd’hui, car les femmes sont « presque toujours violées ».

Toutefois, depuis qu’elle a pris cette position, Keira Knightley aurait eu d’autres propositions qui seraient un peu plus en adéquation avec ses attentes. En effet, les scripts ne dévoilent pas des « femmes d’aujourd’hui qui sont violées dans les cinq premières pages ». Elles ne sont donc pas au rendez-vous uniquement pour être une femme aimante ou une petite amie. Vous pourrez retrouver l’actrice dans une fiction proposée par Apple TV+ à savoir The Essex Serpent. Elle devrait enfin être à l’affiche d’une adaptation d’un roman de Suzanne Rindell.