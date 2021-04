Kelly Vedovelli affole la toile : la chroniqueuse de TPMP enfile un haut qui donne chaud !

Un corps de rêve, une beauté sans faille et une élégance aguichante sont les caractéristiques par lesquelles sont désignées Kelly Vedovelli.

La jeune chroniqueuse de l’émission de Cyril Hanouna sait comment s’attirer les faveurs du public en dehors du plateau de télévision. Cette fois-ci c’est dans un tailleur rose qu’elle donnera chaud à tous les internautes.

Kelly Vedovelli, diva dans l’âme…

La jeune Kelly Vedovelli a le secret pour faire le buzz sur le réseau social Instagram. Si elle a actuellement plusieurs milliers de fans sur son compte, ce n’est pas seulement pour ses talents de chroniqueuse. En effet la belle blonde frappe les esprits avec son petit visage d’ange. Outre cet atout, elle apparaît comme une idole pour de nombreux internautes. D’aucuns diront qu’en plus de son talent évident pour le métier qu’elle fait, sa beauté physique a été son échelle pour monter sa popularité auprès des nombreux téléspectateurs de l’émission « Touche Pas à Mon Poste ! ».

En effet, Kelly Vedovelli, en plus d’être belle, est intelligente et surtout expérimentée. L’émission TPMP n’est pas sa première expérience à la télé. Elle avait été, pour rappel, animatrice sur une émission sportive. A cette époque déjà, elle s’était démarquée par sa grâce et son élégance. En plus de cela, elle a fait du mannequinat. Cela explique bien des choses quand on sait que Kelly sait faire usage de toute sa grâce devant les objectifs (caméras et appareils photographiques). Et c’est justement là que la charmante Kelly Vedovelli a encore frappé fort grâce à une photo postée récemment sur son compte Instagram.

Kelly Vedovelli en bustier rose, une magnifique vue pour les internautes !

Kelly Vedovelli a encore fait monter la température sur Instagram. Si elle avait l’habitude de faire grimper son compteur « Likes », cette fois-ci elle l’a ex-plo-sé !!!. L’argument d’un tel engouement est la nouvelle photo de la diva. On retrouve la collaboratrice de Cyril Hanouna en pleine séance de maquillage. Elle porte un décolleté rose qui laisse entrevoir sa forme physique mais encore plus sa poitrine généreuse. Un coup de force qui a magnétisé un grand nombre d’internautes.

Cette photo très séduisante de la belle animatrice a scotché plus d’un. La preuve est que le cliché a reçu près de 70.000 mentions « J’aime ». Le nombre de commentaires va au-delà de 700. Parmi les différents avis émis, la majorité parle de la beauté et de l’élégance de la jeune femme. D’autres s’apparentent même à des déclarations d’amour. Néanmoins, une certaine minorité a été choquée par le non-respect des gestes barrières. On peut, en effet, voir les maquilleuses de la star et elle-même sans masque alors qu’elles sont à moins d’un mètre l’une de l’autre.

Les photos sensuelles ? C’est sa tasse de thé !

La popularité grandissante de Kelly Vedovelli est en partie due à ses langoureuses photos. La dernière en date a eu plus de succès que les précédentes. Oui ! En effet, la présentatrice de C8 n’est pas à son coup d’essai. Elle a posté des photos dans lesquelles on la retrouve dans des tenues assez coquines.

Celle qui a le plus marqué les esprits jusqu’à cette date était celle prise lors d’une sortie de la star où elle était avec des copines dans un restaurant. Malgré que Kelly Vedovelli ne s’attendait pas à être photographiée, le cliché a pourtant été sublime. On rappelle qu’elle était vêtue d’un haut de couleur rose. A croire que la couleur fétiche de la blonde de TPMP est le rose.