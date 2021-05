Kelly Vedovelli dans la tourmente, son nouveau cliché rend fou les internautes

On a encore pu voir un nouveau cliché complètement dingue de la part de Kelly Vedovelli, la jeune chroniqueuse de TPMP que l’on peut voir régulièrement à l’antenne aux côtés de Cyril Hanouna et des autres chroniqueurs sur la chaîne C8. En revanche, personne n’aurait pu être en mesure de penser que la jeune femme décide de faire autant parler d’elle sur les réseaux sociaux, alors que certains internautes semblent lui avoir reproché sa présence par le passé.

À l’heure où de plus en plus de personnes ont pu décider d’investir les réseaux sociaux, on peut très clairement dire que Kelly Vedovelli a fait sensation ces derniers jours. En effet, la jeune femme a décidé de lancer publiquement une collaboration avec une nouvelle marque de lunettes qui va faire parler d’elle pendant très longtemps et la collaboration que l’on a pu voir avec la chroniqueuse de Touche pas à mon poste est assez exceptionnel.

En effet, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que Kelly Vedovelli fasse autant parler d’elle dans l’émission de Cyril Hanouna mais également sur les réseaux sociaux. Avec des photos où elle peut apparaître avec de très grands décolletés, ou des maillots de bain qui sont réputés pour certains biens trop petits, il se trouve que Kelly Vedovelli n’a clairement pas froid aux yeux et elle a décidé d’apporter un peu de soleil dans le quotidien des français.

Ces derniers mois ont été très difficiles pour bon nombre de français qui ne pensaient clairement pas à vivre une période aussi compliquée dans le cadre de la crise sanitaire. Heureusement, cela devrait bientôt être terminé grâce à la campagne de vaccination contre le coronavirus qui prend de plus en plus d’ampleur en France.

Kelly Vedovelli au plus mal, elle se fait violemment critiquer sur les réseaux sociaux

Alors que la jeune femme avait pu faire comprendre ces derniers mois qu’elle n’allait plus diffuser de nouvelles photos sur les réseaux sociaux, on peut dire que tout le monde a été très surpris quand on a pu constater contre toute attente que la jeune femme avait purement et simplement décidé de se créer un nouveau compte sur Instagram, ou plutôt de repartir depuis le début sur la base de son compte existant.

En effet, certains internautes auraient voulu clairement la suivre bien plus tôt et trouver des photos d’elles en petit maillot de bain, mais la jeune femme en a décidé autrement et avait pris une décision radicale à l’époque en supprimant toutes ses anciennes photos. D’autres personnalités françaises en ont d’ailleurs fait de même, comme par exemple Sarah Lopez que l’on peut retrouver actuellement dans de nombreuses émissions de téléréalité.

Mais en ce qui concerne Kelly Vedovelli, la jeune femme a pu prouver a tout le monde qu’elle avait changé et qu’elle se moquait très clairement de ce que pensent les autres…

Kelly Vedovelli partage un nouveau cliché très osé sur le web…

Alors que certains accusent très directement Kelly Vedovelli de faire de la chirurgie esthétique, la jeune femme préfère ne plus répondre à toutes celles et ceux qui ne font que de la critiquer gratuitement.

Par le passé, on avait déjà pu voir que la chroniqueuse de Touche pas à mon poste répondait à ses détracteurs, mais il semblerait que désormais une nouvelle page se soit tournée pour la chroniqueuse Kelly Vedovelli.