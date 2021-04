Kelly Vedovelli de TPMP enflamme Internet avec de nouveaux clichés qui dévoilent un bustier

Un corps de rêve, une beauté sans faille et une élégance aguichante sont les caractéristiques par lesquelles sont désignées Kelly Vedovelli.

La jeune chroniqueuse de l’émission de Cyril Hanouna sait comment s’attirer les faveurs du public en dehors du plateau de télévision. Cette fois-ci c’est dans un tailleur rose qu’elle donnera chaud à tous les internautes.

Kelly Vedovelli, diva dans l’âme…

La jeune Kelly Vedovelli a le secret pour faire le buzz sur le réseau social Instagram. Si elle a actuellement plusieurs milliers de fans sur son compte, ce n’est pas seulement pour ses talents de chroniqueuse. En effet la belle blonde frappe les esprits avec son petit visage d’ange. Outre cet atout, elle apparaît comme une idole pour de nombreux internautes. D’aucuns diront qu’en plus de son talent évident pour le métier qu’elle fait, sa beauté physique a été son échelle pour monter sa popularité auprès des nombreux téléspectateurs de l’émission « Touche Pas à Mon Poste ! ».

En effet, Kelly Vedovelli, en plus d’être belle, est intelligente et surtout expérimentée. L’émission TPMP n’est pas sa première expérience à la télé. Elle avait été, pour rappel, animatrice sur une émission sportive. A cette époque déjà, elle s’était démarquée par sa grâce et son élégance. En plus de cela, elle a fait du mannequinat. Cela explique bien des choses quand on sait que Kelly sait faire usage de toute sa grâce devant les objectifs (caméras et appareils photographiques). Et c’est justement là que la charmante Kelly Vedovelli a encore frappé fort grâce à une photo postée récemment sur son compte Instagram.

Kelly Vedovelli en bustier rose, une magnifique vue pour les internautes !

Kelly Vedovelli a encore fait monter la température sur Instagram. Si elle avait l’habitude de faire grimper son compteur « Likes », cette fois-ci elle l’a ex-plo-sé !!!. L’argument d’un tel engouement est la nouvelle photo de la diva. On retrouve la collaboratrice de Cyril Hanouna en pleine séance de maquillage. Elle porte un décolleté rose qui laisse entrevoir sa forme physique mais encore plus sa poitrine généreuse. Un coup de force qui a magnétisé un grand nombre d’internautes.

Cette photo très séduisante de la belle animatrice a scotché plus d’un. La preuve est que le cliché a reçu près de 70.000 mentions « J’aime ». Le nombre de commentaires va au-delà de 700. Parmi les différents avis émis, la majorité parle de la beauté et de l’élégance de la jeune femme. D’autres s’apparentent même à des déclarations d’amour. Néanmoins, une certaine minorité a été choquée par le non-respect des gestes barrières. On peut, en effet, voir les maquilleuses de la star et elle-même sans masque alors qu’elles sont à moins d’un mètre l’une de l’autre.

Les photos sensuelles ? C’est sa tasse de thé !

La popularité grandissante de Kelly Vedovelli est en partie due à ses langoureuses photos. La dernière en date a eu plus de succès que les précédentes. Oui ! En effet, la présentatrice de C8 n’est pas à son coup d’essai. Elle a posté des photos dans lesquelles on la retrouve dans des tenues assez coquines.

Celle qui a le plus marqué les esprits jusqu’à cette date était celle prise lors d’une sortie de la star où elle était avec des copines dans un restaurant. Malgré que Kelly Vedovelli ne s’attendait pas à être photographiée, le cliché a pourtant été sublime. On rappelle qu’elle était vêtue d’un haut de couleur rose. A croire que la couleur fétiche de la blonde de TPMP est le rose.

Kelly Vedovelli c’est LA chroniqueuse vedette de Touche pas à mon poste. Mais c’est bien malgré elle. Personne ne peut lui enlever qu’elle travaille dur et se donne à fond dans tout ce qu’elle entreprend. Pour autant c’est son naturel franc et sincère, en plus de sa grande beauté, qui font d’elle l’une des chroniqueuses favorites des téléspectateurs de C8. La jeune femme rejoignait la bande de Cyril Hanouna en 2017 mais ce n’était pas sa première expérience télévisée. LDpeople vous raconte tout !

Kelly Vedovelli fascinent les foules et sait le mettre à profit

Kelly Vedovelli est une jeune femme qui est née dans les années 1990. Et peu de gens pourraient effectivement lui donner la trentaine. Lorsqu’elle commence dans la vie active, Kelly Vedovelli commence par faire des études dans la maquillage et à travailler en tant qu’hôtesse. C’est en 2012 qu’elle participe officiellement à sa première émission de télévision. Elle est alors simplement installée derrière le présentateur de Canal Football Club, dans le public. Son apparition crée l’effervescence sur les réseaux sociaux. Elle n’a pas eu à dire un seul mot que déjà tout le monde voulait la connaître. Sur Twitter, elle cartonne.

Un début de carrière télé inédit

Kelly Vedovelli continue néanmoins son bonhomme de chemin. Elle joue dans des vidéos pour des Youtubeurs spécialisés dans les courts métrages ou dans quelques sketchs. Et un beau jour, c’est Maître Gims en personne qui la repère. Il veut qu’elle soit présente dans l’un de ses clips. Et pas des moindres ! Puisqu’il s’agissait du mythique clip vidéo de la chanson Bella. Grâce à cela, Kelly Vedovelli devient mannequin et rejoint une agence spécialisée, à Paris. Elle jouera même dans une publicité pour GIFI, aux côtés de Loana et de Benjamin Castaldi !

Mais malgré tout cela, c’est lors d’une soirée dans laquelle elle est DJ que Cyril Hanouna repère la jeune femme. Incroyable mais vrai, elle intègre donc ensuite l’équipe du trublion du paf et ne la quitte plus. Certes, cette semaine du 15 février, Kelly Vedovelli a manqué à l’appel autour du plateau. Et parfois, les tensions autour des débats la contraignent à se faire quitter temporairement l’antenne. En revanche, même si ses fans s’inquiètent de ne pas la voir ces derniers jours sur C8, elle va revenir dès le lundi 22 février et en pleine forme. En effet, Kelly Vedovelli est la nouvelle adepte des balances connectée et fait en sorte de rester au top ! Un élément qui n’a pas échappé à ses fans.

Des fans fous d’elle et fiers de son parcours

Les fans de Kelly Vedovelli sont en effet toujours là pour l’encourager et la complimenter. Car bien que ce soit son joli minois qui lui ai permis de percer en premier lieu, c’est bien son naturel et son franc parlé qui la rendent incontournable aujourd’hui. Les abonnés Instagram de Kelly Vedovelli la suivraient même si elle décidait de changer de cap et de quitter TPMP. Néanmoins, les fans de Touche pas à mon poste aurait bien du mal à se faire à l’idée de son départ. Heureusement donc qu’il n’en est rien et que la belle et pertinente Kelly Vedovelli revient dès lundi !

Kelly Vedovelli a plus d’un tour dans son sac

De plus en plus sûre d’elle et forte de son expérience télévisée, les prochains projets de Kelly Vedovelli ne peuvent que détonner ! Par exemple, son agenda personnalisé sortie pour la rentrée de septembre 2020 a été une expérience incroyable pour elle comme pour ses fans. La rigueur des shooting et des séances d’écritures, les réunions, et surtout le secret gardé pendant si longtemps autour de son projet a été rude pour la jeune femme. Mais quelle satisfaction de voir son « bébé » voir le jour et mettre autant de paillettes dans les yeux de ses fans !

😱😱😱😱 Cela fait 7 mois que j’ai commencé cette aventure . 📚

Pas de doutes, Kelly Vedovelli a suffisamment confiance dans le soutien de sa communauté de fans et en sa capacité de travail pour tenter de nouvelles expériences inédites ! Reste à voir ce que pourra nous réserver la chroniqueuse de TPMP comme surprise. Pour le moment, tout semble possible, pour elle comme pour ceux qui la suivent.

Kelly Vedovelli est de retour dans TPMP

Certains fans ont pu s’inquiéter puisqu’ils constataient que la chroniqueuse n’était plus autour de la table de Cyril Hanouna. Elle est désormais de retour pour le plus grand bonheur des téléspectateurs qui sont nombreux à la suivre sur les réseaux sociaux. Vous savez sans doute qu’elle est dans l’équipe de TPMP depuis très longtemps.

Au départ, Kelly Vedovelli n’était pas une chroniqueuse puisqu’elle s’occupait notamment des sons et de la musique à côté de Cyril Hanouna .

. Certes, elle était sur le plateau, mais elle ne rebondissait pas sur les sujets comme elle peut le faire aujourd’hui.

Désormais, elle a pu décrocher une place de choix autour de la table et ses absences dans TPMP sont forcément remarquées.

En effet, elle a toujours des avis intéressants et bien détaillés qui enchantent les fans sur les réseaux sociaux. Ils sont nombreux à réagir notamment sur Twitter pendant l’émission, tous les faits et les gestes sont alors étudiés sous toutes les coutures. Même les tenues de Kelly Vedovelli peuvent être très appréciées et commentées sur les réseaux au même titre que celles de Guillaume Genton. Ce dernier est souvent pointé du doigt par Cyril Hanouna à cause de ses choix vestimentaires qui ne font pas l’unanimité.