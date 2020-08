Kelly Vedovelli dévoile un de ses tatouages à un endroit très intime en photo et elle enflamme la toile !

Kelly Vedovelli est une référence lorsqu’on parle de beauté et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle est autant suivie sur les réseaux sociaux. Il faut dire que la chroniqueuse de TPMP ne cesse de surprendre ses fans et cette fois encore, elle a affolé les réseaux sociaux. En effet, la jeune femme dévoile un tatouage sur l’une de ses fesses.

Kelly Vedovelli affole la toile par son tatouage

Très active sur Instagram, la jeune chroniqueuse informait sa communauté en début d’année qu’elle s’apprêtait à retirer quelques tatouages de son corps. Ce fut un message qu’elle véhiculait alors qu’elle était en route pour la clinique des Champs-Elysées. Elle avait accompagné ce post d’un hashtag détatouage. C’était également une occasion pour elle de passer un message de sensibilisation où elle déclarait « Réfléchissez bien avant de faire des bêtises. C’est la vie ».

Le dernier jour du mois de juillet 2020, la jolie blonde publie une photo d’elle en bikini laissant apercevoir un tatouage sur sa fesse droite. On la voit au bord de la piscine où elle passait du bon temps en compagnie de son amoureux et de sa chienne Rosie. Toutefois, l’identité de son compagnon reste encore inconnue bien que sa communauté souhaite activement le connaitre. Cette jeune chroniqueuse est particulièrement passionnée par les tatouages et c’est également l’un des éléments qui font son charme.

Le tatouage qui fait tant parler

Ce joli tatouage sur sa fesse est bien la preuve que Kelly Vedovelli ne compte pas se séparer des tatouages d’ici peu. Cette photo qui a des milliers de mentions « j’aime », démontre qu’elle est très adulée par ses fans. Elle ne manque pas une occasion de partager les moments de ses vacances avec ses followers. Ce cliché a sans doute amené certains abonnés à s’interroger. C’est dans cette logique qu’un internaute lui a posé la question de savoir si elle avait cet endroit du corps tatoué et à la jolie blonde de lui répondre avec humour que ce sont plutôt ses coudes qu’elle avait fait tatouer. La jeune femme a répondu à plusieurs autres questions de ses followers.

Bien que les effectifs des chroniqueurs de l’émission de Cyril Hanouna ne cessent de diminuer au fil des semaines, la rentrée de Kelly ne semble pas être proche. Dans son joli maillot de bain une pièce de couleur noire, ses multiples abonnés ne s’empêchent de découvrir ce petit détail qu’est son tatouage au niveau de la fesse. Cela lui a valu une journée de folie avec des centaines de commentaires. Ce post était aussi un message à l’endroit de ses followers pour leur annoncer que ses vacances se passaient très bien.

Une chroniqueuse très appréciée sur les réseaux sociaux

Alors que Kelly Vedovelli recevait de nombreuses critiques sur son poids, elle avait déclarait avoir décidé vers la fin du confinement de bien prendre soin de son corps. Ce fut un message qu’elle avait écrit en légende sur l’une de ses photos sur Instagram. On peut donc comprendre par-là que prendre soin de son corps n’est pas juste perdre quelques kilos, mais se faire aussi tatouer certaines parties du corps.

Depuis septembre 2017 qu’elle a intégré l’équipe de Cyril Hanouna, la belle blonde Kelly a fait tourner la tête de plusieurs chroniqueurs de Touche Pas à Mon Poste grâce à son anatomie. Elle s’affiche régulièrement sur les réseaux sociaux avec des tenues légères afin de faire plaisir à ceux qui l’admirent. Ce n’est donc pas une surprise de la voire en bikini bien que cette fois, on aperçoit ce tatouage.