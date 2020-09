Kelly Vedovelli : elle poste un cliché où elle se montre en pleine séance d’épilation !

Une photo d’elle en pleine séance d’épilation en témoigne.

Kelly Vedovelli : passer entre les mains expertes d’une esthéticienne pour préparer la rentrée

Pour ceux qui l’auraient raté, l’émission Touche pas à mon poste a fait son grand retour ce lundi 31 aout 2020 sur la chaine C8. Cyril Hanouna et toute son équipe sont revenus avec quelques nouveautés, notamment un nouveau design pour le plateau, de nouveaux chroniqueurs, une nouvelle plage horaire, et bien d’autres encore. Baba est content d’avoir retrouvé son plateau et ses nombreux téléspectateurs. Mais il a également été ravi de retrouver ses chroniqueurs dont quelques-unes se sont spécialement mises en beauté pour cette rentrée. C’est le cas de Kelly Vedovelli.

En effet, tout le monde, aussi bien sur le plateau de TPMP que les téléspectateurs, a remarqué que la belle chroniqueuse a pris soin d’elle à l’occasion de ce retour sur le plateau. Kelly Vedovelli a effectivement confirmé plus tard sur les réseaux sociaux qu’elle a fait un saut chez l’esthéticienne. C’est sur sa Story Instagram qu’elle a partagé les différents soins dont elle a eu recours. C’est ainsi qu’on a appris qu’elle s’est fait refaire les cils et les sourcils, et elle s’est également offerte une séance de manucure. Elle s’est même fait tatouer un motif représentant une vague et un cœur au niveau de ses chevilles.

Il faut dire que la chroniqueuse n’a pas pu faire toutes ces opérations le temps d’un week-end. C’est pourquoi elle ne s’est fait épiler que plusieurs jours après sa rentrée. Ce qui lui a permis de faire la promotion du salon d’esthétique chez laquelle elle s’est mise en beauté. C’est alors qu’elle révèle qu’il s’agit du célèbre institut de beauté la clinique des Champs-Élysées, un institut fréquenté par de nombreuses stars et des personnalités de hauts rangs.

Cette fois-ci, Kelly Vedovelli a choisi de s’épiler au laser. Ce qui est très courageux de sa part. En effet, si de nombreuses personnes ne supportent pas cette technique, car elle occasionnerait beaucoup de douleur, la belle chroniqueuse de TPMP a tenu jusqu’au bout et ne semblait pas souffrir du tout. C’est sans doute parce que son esthéticienne du nom de « Mathilde » est une experte en la matière.

Une maquilleuse, puis Djette, et enfin chroniqueuse

Kelly Vedovelli n’a pas toujours été une chroniqueuse. Avant de faire ce métier, elle était maquilleuse professionnelle. Elle a suivi des études de maquillage, et une fois qu’elle a eu son diplôme, elle a travaillé dans le domaine de l’évènementiel durant plusieurs années. Puis, en 2012, un déclic est survenu. Alors qu’elle était présente sur le plateau de Canal+ Canal Football Club, elle avait sa place juste derrière Hervé Mathoux. Ce qui lui a valu d’être remarquée par beaucoup de téléspectateurs et a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. C’est ainsi que Maître Gims l’a repéré et lui a proposé d’être la principale figurante du clip de sa chanson « Bella ». Fort de ce succès, elle a rejoint une agence de mannequinat sur Paris. C’est ce qui lui a permis de participer à une campagne de publicité pour GIFI au côté de Benjamin Castaldi et Loana.

En parallèle avec ses activités dans le mannequinat, Kelly Vedovelli est également une DJ très talentueuse. Elle mettait son talent à la disposition de diverses boites de nuit sur Paris. C’est ainsi que Cyril Hanouna l’a remarquée et lui a proposé de rejoindre l’équipe de TPMP. Alors, le 4 septembre 2017, la jolie DJette est apparue pour la première fois sur le plateau de TPMP. Son talent et son physique ont tout de suite plu à bon nombre de téléspectateurs ainsi qu’aux chroniqueurs de TPMP. Quelques temps plus tard, elle a abandonné sa console pour devenir définitivement une chroniqueuse.