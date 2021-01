Kelly Vedovelli : elle s’absente des réseaux sociaux, puis balance une photo très hot pour son retour !

Voilà une bien bonne nouvelle qui fera assez plaisir aux plus grands fans de l’émission de Cyril Hanouna, Touche Pas à Mon Poste sur C8. En effet, depuis le début de l’année, sa chroniqueuse Kelly Vedovelli avait complètement choqué les internautes. Du jour au lendemain, la jeune femme avait décidé de supprimer complètement toutes les photos sur son compte Instagram personnel.

Les fans de la jeune chroniqueuse étaient alors en panique : il était par ailleurs devenu tout à fait impossible de commenter ses nouvelles publications, et ces derniers ne pouvaient donc demander aucune explication à Kelly Vedovelli qui ne permettait pas à ses admirateurs de la contacter en direct.

Une décision particulièrement étonnante quand on sait que d’habitude la chroniqueuse de TPMP est plutôt proche des téléspectateurs de l’émission.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par KELLY VEDOVELLI FANS (@kellyvedovellifans)

Kelly Vedovelli fait son grand retour sur les réseaux sociaux après des semaines d’absence : les fans sont rassurés !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Kelly Vedovelli, la chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste, n’a vraiment pas froid aux yeux. En effet, au tout début de l’année, comme vous avez sans doute pu le voir si vous la suivez notamment sur le réseau social Instagram, on a pu constater que toutes ses anciennes photos avaient disparu.

Mais contrairement à ce que l’on aurait pu penser, il ne s’agit pas là d’un piratage de son compte sur le réseau social Instagram mais bel et bien d’une volonté de la part de la jeune femme.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par KELLY VEDOVELLI FANS (@kellyvedovellifans)

Une occasion sans doute pour elle de faire une petite pause sur les réseaux sociaux : il faut bien l’avouer, les médias ne cessent de la mettre en avant et dès qu’elle diffuse une nouvelle information, celle-ci est reprise tout de suite ou au bout de seulement quelques minutes sur les journaux en ligne ! Face à une telle pression médiatique, on ne peut imaginer la difficulté que doit éprouver la jeune femme, et on peut dire qu’elle s’en sort avec brio.

Peu de personnes auraient réussi à faire ce choix et Kelly Vedovelli a prouvé qu’elle ne tenait pas à ses anciennes photos : cette nouvelle année 2021 est un nouveau départ pour elle et on ne peut d’ailleurs que lui souhaiter le meilleur à venir avec des participations nombreuses dans Touche Pas à Mon Poste !

Mais cette semaine, les fans de Kelly Vedovelli ont été surpris : ils ne s’attendaient tout simplement pas à voir un cliché aussi surprenant que celui qu’on a pu découvrir il y a tout juste quelques jours…

Kelly Vedovelli : elle dévoile ses formes sur les réseaux sociaux et s’assume complètement, c’est un joli pied de nez à ses détracteurs !

Pendant de nombreuses semaines, Kelly Vedovelli avait été vivement critiquée par certains internautes sur son apparence physique. En effet, ces derniers estimaient que la jeune femme se laissait beaucoup trop aller et qu’elle ne méritait donc pas forcément d’exposition médatique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @kellyvedovelli

Mais comme tout le monde le sait, ce sont des conclusions qui n’ont pas lieu d’être et qui ne sont pas fondées ! De plus, il faut bien le reconnaître : Kelly Vedovelli est tout simplement magnifique, et même ses “haters” le reconnaissent en secret.

C’est sans doute aussi pour leur faire plaisir que la jeune chroniqueuse a donc publié une toute nouvelle photo sur les réseaux sociaux où on peut la voir enlever sans haut tout en se prenant en photo !