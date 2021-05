Kelly Vedovelli en petite princesse, elle partage ses formes généreuses à ses abonnés !

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on entende parler de Kelly Vedovelli, la chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste. En effet, on peut constater que la jeune femme n’a vraiment pas froid aux yeux, et elle peut le prouver tous les jours sur le plateau de l’émission TPMP animée par Cyril Hanouna où on peut la voir régulièrement. On se souvient notamment de certaines scènes mythiques où Kelly Vedovelli n’avait pas hésité une seule seconde à rentrer en conflit avec certains chroniqueurs de l’émission, quand ce n’est pas avec Cyril Hanouna en personne.

Il y a plusieurs mois, Cyril Hanouna, complètement hors de lui, avait même pu décider contre toute attente d’exclure Kelly Vedovelli du plateau de l’émission. Les internautes et téléspectateurs, qui étaient alors complètement sous le choc, n’avaient pas hésité une seule seconde à prendre la parole à ce sujet pour pouvoir dénoncer l’attitude insupportable de l’animateur.

Il faut bien avouer que sur les réseaux sociaux, bien qu’elle ait quelques détracteurs, Kelly Vedovelli ne se prive pas pour faire gonfler sa communauté qui est bien soudée. Et pour cela, il semblerait que Kelly Vedovelli ait un remède miracle !

Kelly Vedovelli : une complicité avec sa communauté, elle partage sa vie complètement dingue

On peut régulièrement voir Kelly Vedovelli sur les réseaux sociaux en train de partager quelques moments de vie. En effet, bien que parfois, la jeune femme n’hésite pas à se montrer dans des petites tenues ou même en maillot de bain, c’est parfois dans des moments bien plus intimes et personnels qu’on peut la découvrir.

Ainsi, ces derniers jours, on a pu voir la jeune femme participer à une « soirée pyjamas » avec quelques amis dans ses storys sur Instagram. Malheureusement, les vidéos ne sont plus accessibles, et il est impossible de les retrouver même pour les fans les plus assidus. La jeune femme est toutefois revenue sur ce moment dans une publication récente, où elle a pu prendre la parole à ce sujet.

En effet, on se foutait bien que Kelly Vedovelli était heureuse de retrouver ses amis, mais ce qu’elle ne savait pas, c’est que ces derniers n’avaient pas prévu de manger de légumes pendant plusieurs jours, pour le plus grand malheur de Kelly Vedovelli. En effet, cette dernière s’est d’ailleurs confié récemment sur sa récente prise de poids, et notamment sur le fait que certains internautes pensaient qu’elle avait tout simplement fait de la chirurgie esthétique.

Kelly Vedovelli partage un cliché complètement dingue avec ses lèvres pulpeuses

Alors que certains internautes ne cessent de critiquer haut et fort Kelly Vedovelli, la jeune femme ne semble pas toujours prêter attention aux commentaires trop négatifs. Elle préfère en effet diffuser des clichés complètement fous, comme on a pu le voir avec sa dernière photo sur les réseaux sociaux.

En effet, avec un cliché comme celui-ci, Kelly Vedovelli a pu gagner un nombre important de likes en tout juste quelques heures. Les fans sont ravis de retrouver Kelly Vedovelli qui semble être en pleine forme sur cette photo magistrale, c’est le moins que l’on puisse dire ! Faisant référence à des bijoux de Monaco, la jeune femme se sent vraiment « like a princess »… de Monaco !