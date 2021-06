Kelly Vedovelli en petite tenue, elle met le feu avec sa tunique bleue

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on apprenne des nouvelles complètement dingues concernant la fameuse chroniqueuse de l’émission Touche pas a mon poste, Kelly Vedovelli. En effet, comme on a déjà pu le voir par le passé, la jeune femme n’a vraiment pas froid aux yeux et elle le prouve chaque loir à l’antenne ou sur le web. En effet, on a pu la voir déjà pousser de très gros coups de gueule sur le plateau de l’émission présentée par Cyril Hanouna et qui a fait un très gros carton cette année encore.

Mais si on ne cesse de parler de Kelly Vedovelli dans les médias, c’est aussi et surtout pour ses prises de position parfois très contestées sur les réseaux sociaux, comme on a pu le constater à plusieurs reprises avec des gros clashs avec certains de ses abonnés qui ne lui font pas toujours confiance. Pourtant, on peut dire que Kelly Vedovelli est une chroniqueuse qui est très suivie sur les réseaux sociaux, on ne pensait pas qu’elle allait pouvoir prendre la parole de la sorte et se mettre à dos une partie de son public.

En effet, la plupart des autres grandes star de la télévision française se contentent aujourd’hui de diffuser des photos d’elles dans des petites tenues parfois bien trop osées et qui frôlent parfois la censure sur le réseau social Instagram. On peut penser également à certaines grandes stars de la télé-réalité qui n’ont pas hésité une seule seconde à partager des photos de leur intimité sur les réseaux sociaux, avec certaines images qui font parfois froid dans le dos et qui sont même très contestées par un bon nombre d’abonnés. Mais heureusement, ce n’est pas le cas de Kelly Vedovelli aujourd’hui avec notamment sa nouvelle photo qui est assez étonnante et énigmatique…

Kelly Vedovelli en femme pulpeuse, elle dévoile ses belles formes…

Personne n’aurait pu être en mesure de s’attendre à ce que Kelly Vedovelli soit dans une forme aussi olympique en ce moment, avec le partage de nouvelles photos complètement dingues comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux. En effet, le moins que l’on puisse dire c’est que la jeune femme n’a vraiment pas froid aux yeux, et ses nouveaux clichés que l’on peut voir régulièrement sur les réseaux sociaux sont là pour le prouver une nouvelle fois…

Pourtant, on aurait clairement pu penser que la chroniqueuse de Touche pas à mon poste soit décidée à tout faire pour pouvoir partir des réseaux sociaux, comme on a pu le voir il y a près d’un an maintenant avec une décision assez radicale qu’elle a pu prendre en supprimant l’ensemble de ces photos sur le web. Mais depuis quelques temps, Kelly Vedovelli semble avoir changé d’avis…

Kelly Vedovelli dans la tourmente, elle se fait violemment critiquer

Alors que tout allait pour le mieux pour Kelly Vedovelli, celle-ci n’a cessé de se faire critiquer assez violemment, et cela ne s’est pas arrêté avec des prises de paroles qui ont pu parfois susciter l’indignation de certaines personnes.

Néanmoins, cette fois-ci, la jeune femme est rayonnante sur ses derniers clichés très estivaux, et même si les internautes ne sont pas toujours très tendres avec elle, il se trouve que la chroniqueuse a encore beaucoup d’énergie a revendre et cela devrait faire plaisir aux fans de TPMP !