Kelly Vedovelli : Les twittos se déchainent contre elle après les propos qu’elle a tenu sur Kim Kardashian !

Pornographie ou prostitution ?

Chacun a son interprétation pour ces deux termes. Si certains, comme Kelly Vedovelli, pensent que c’est la même chose, d’autres affirment que ce sont deux choses différentes. Un débat sans fin qui a gagné la twittosphère depuis hier après les propos de la chroniqueuse sur le plateau de Touche pas à mon poste.

Kelly Vedovelli est une des chroniqueuses de l’émission de Cyril Hanouna. Si la jeune femme a plus de 650 k abonnés sur son compte Instagram, c’est qu’elle est très admirée par les Français. On l’a découvert dans le clip de Maitre Gims dans lequel la jeune femme de 30 ans apparaissait pour la première fois. Depuis, elle enchaine les plateaux télé jusqu’à devenir une chroniqueuse de TPMP et une grande influenceuse Instagram. Une popularité qui s’est retournée contre elle depuis sa dernière intervention.

Tout a pourtant bien commencé pour elle quand elle parlait de sa collaboration avec Maitre Gims et quand elle expliquait pourquoi le chanteur porte toujours des lunettes. Ils ont ensuite parlé du dernier épisode de « Zone interdite » sur M6 dans laquelle les journalistes enquêtaient sur la prostitution des jeunes mineures. Les journalistes ont ensuite relié ce phénomène à la popularité de certaines personnalités publiques qui sont adulées par les jeunes filles. On a invoqué des noms comme Zahia Dehar, une mannequin devenue célèbre après le fameux scandale avec quelques Bleus. Le nom de Kim Kardashian a aussi été mis sur la table.

Pour ceux qui n’ont pas suivi l’histoire, Kim K était encore inconnue du grand public avant qu’un sextape avec son ex, le rappeur Ray J, fuite sur la toile. Une vidéo qui a rapporté à Kim une somme de 5 millions de dollars en 2007. Elle a ensuite signé avec la chaine E ! pour la production de la série « Keeping up with Kardashians » (L’incroyable famille Kardashian) qui a connu 20 saisons. Une série qui a contribué à la notoriété de la famille.

Selon Kelly Vedovelli, Kim Kardashian a fait de son sextape un fonds de commerce et que la femme de Kanye West a vendu ses fesses pour de l’argent. Elle a aussi invoqué le fait que les réseaux sociaux comme Instagram devraient être interdits pour les moins de 15 ans parce que ces jeunes filles prennent exemple sur des femmes comme Kim K. Des propos que les internautes n’ont pas digérés.

Les internautes l’insultent, elle réplique sur Instagram

Peu de temps après l’émission, le hashtag #TPMP était déjà devenu une tendance en France et le compte @kelly_vedovelli a gagné quelques followers. Un compte qui est apparemment un compte fan vu que la chroniqueuse n’est pas sur Twitter. En tous cas, nombreux ont insulté la jeune femme : « la planète part en c********, mais pas que la planète on dirait », « tu sers à quoi dans cette émission », « si Kim K se prostitue sur les réseaux, toi aussi tu fais la même chose »…

Un internaute a posté « idiote de Kelly Vedovelli qui ne connait pas la différence entre pornographie et prostitution ! Quelle honte ! Elle a encore manqué l’occasion de se taire ». Des propos qui n’ont pas plu à la concernée et qui se voyait obligée de répondre sur Instagram.

« Pour moi c’était comme de la prostitution, elle a décollé grâce à ses fesses… Ça revient au même… excusez-moi d’avoir insulté de votre star, ça faisait ch*** pour les petites qui la prennent comme modèle ». Elle a aussi répliqué à quelques-uns qui la comparaient avec Kim K « Ne nous compare pas, j’ai juste parlé donc ne détournez pas ». Si quelques-uns ont fait référence au fait que Kelly Vedovelli était sur Instagram à poster des photos d’elle dans des vêtements moulants « moi aussi je la suis sur Instagram, mais je commente parce que pour moi, c’est vrai ».

Quelques internautes ont tout de même pris la défense de la chroniqueuse en faisant référence à la liberté d’expression. Kelly Vedovelli affirme que les gens sont ridicules à insulter à tout va.