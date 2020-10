Kelly Vedovelli : métamorphosée, elle est devenue brune et fait parler les internautes !

Kelly Vedovelli dévoile son nouveau corps lors de sa participation à l’édition de TPMP de ce lundi et suscite la réaction des internautes.

Kelly Vedovelli devenue brune

La chroniqueuse de TPMP est décidée à devenir brune et change son look. Lors de son apparition au talk-show de Cyril Hanouna ce lundi 12 octobre, les téléspectateurs n’ont pas manqué de remarquer qu’elle était devenue brune avec des capillaires métamorphosés. Toutefois, cette transformation est loin de plaire à tout le monde et les avis des internautes sont partagés. La jolie Kelly Vedovelli a finalement réalisé son rêve qui était de changer radicalement de look comme elle le confiait déjà il y a quelques mois sur Instagram. C’est bien la première fois que la jeune chroniqueuse de C8 se montre dans cette apparence.

Kelly Vedovelli est très appréciée par les fidèles téléspectateurs et fans de l’émission Touche pas à mon poste. À chacune de ses apparitions à la télé, elle ne passe pas inaperçue. La jolie femme de 30 ans a été célébrée sur le plateau de TPMP ce lundi. Le présentateur Cyril Hanouna s’est d’ailleurs amusé à garder le suspens en faisant en sorte que Kelly reste de dos avant de révéler son identité. Après s’être dévoilé face à l’objectif, nombreux sont ces téléspectateurs qui ont eu du mal à reconnaitre la chroniqueuse qui a complètement changé d’apparence. Autrefois blonde, la nouvelle Kelly en brune a néanmoins été reconnue par sa magnifique voix. Fière et satisfaite, la jeune femme était plutôt rayonnante dans son nouveau look qui n’a cependant pas plu à tout le monde.

Kelly Vedovelli satisfaite de son nouveau look

Même si certains internautes la trouvent très jolie dans son nouveau style, d’autres ont des avis contraires. De son côté, Kelly Vedovelli s’est confiée sur cette transformation et se félicite d’avoir réalisé son rêve « Je ne me sentais vraiment pas bien dans ma peau et j’avais envie de me retrouver. Là, c’est moi ! Avant c’était une fille qui se décolorait les cheveux et là, ce sont les miens ! J’ai rallongé mais c’est ma vraie couleur ». Si les autres chroniqueurs qui étaient visiblement impressionnés par son relooking ont apprécié la maquilleuse, sur les réseaux sociaux, ce n’est pas le cas. Malgré ces avis mitigés, ce qui compte le plus c’est que la chroniqueuse de TPMP se plaise dans son nouveau corps.

Kelly Vedovelli sait définir ses priorités et se donne les moyens pour atteindre ses objectifs. Ce n’est donc pas la première fois qu’elle subit des critiques au sujet de sa métamorphose. En mai dernier, elle faisait parler d’elle après avoir révélé une photo d’elle transformée sur son compte Instagram. Les abonnés de sa page avaient été surpris de la voir dans une autre apparence après avoir subi une transformation de son physique qui tendait plutôt vers une peau brune. Ayant rejoint l’équipe de Cyril Hanouna en 2017, elle apparaît comme l’un des chroniqueurs les plus aimés des téléspectateurs. La jeune femme avait profité du confinement pour se créer un nouveau look d’autant plus qu’elle devait également faire le placement de ses produits.

Son nouveau corps est donc une preuve de l’efficacité de ses produits pour ses potentiels clients. Plusieurs mois après, la célèbre chroniqueuse de Cyril Hanouna révèle son nouveau look de brune accomplie. L’ancienne participante de Canal football club sur Canal+ ne rate pas une occasion lorsqu’il faut faire parler de son anatomie. La sublime et rayonnante chroniqueuse aurait fait tourner la tête de certains de ses collègues chroniqueurs comme Jean-Michel Maire ou Maxime Guény depuis qu’elle a intégré la célèbre équipe de TPMP. Ce lundi encore, Kelly Vedovelli s’est montrée en brune.