Kelly Vedovelli : N’aime pas du tout la nouvelle saison de « l’Amour est dans le pré », surtout le style de présentation de Karine Le Marchand !

Il faut dire qu’elle ne fait pas la langue de bois quand il s’agit de critiquer l’animatrice.

On connaît très bien Kelly Vedovelli et Karine Le Marchand qui n’hésitent pas à se lancer mutuellement des piques via des médias interposés. On dirait bien que la chroniqueuse ne semble décidément pas être prête à enterrer la hache de guerre. Le mardi dernier sur l’émission TPMP, la chroniqueuse s’en est prise à l’animatrice et a évoqué la diffusion des nouveaux épisodes de l’émission de téléréalité L’Amour est dans le pré. Les déclarations de la jeune femme ont provoqué de nombreuses réactions dans les rangs des téléspectateurs. Lisez la suite de cet article pour en découvrir plus.

Des piques bien senties !

Sur le plateau de Cyril Hanouna, Kelly Vedovelli a parlé de L’Amour est dans le pré, l’émission de l’animatrice Karine Le Marchand. Elle s’est confiée en disant que cette dernière regardait l’émission au même moment que tous les autres téléspectateurs. Pour la chroniqueuse, il y aurait trop de scènes lubriques dans l’Amour est dans le pré. Kelly Vedovelli affirme qu’elle trouvait cela très vulgaire.

Par ses propos, la jeune femme se montre totalement contre le comportement de Karine Le Marchand en déclarant qu’elle préférait une émission avec quelques lourdeurs, plutôt que des scènes érotiques. Les tensions entre les deux femmes sont électriques et Kelly Vedovelli ne manque aucune occasion de critiquer l’animatrice.

La chroniqueuse s’est toujours montrée contre la présentatrice. Si elle a fait ces commentaires visant Karine Le Marchand, elle a conclu ses propos avec un petit tacle personnel qui a fait rire les personnes présentes sur le plateau. En effet, la jeune femme a affirmé que Karine Le Marchand ne se sentirait pas bien dans son « slip ».

Ce n’est pourtant pas la première fois que l’animatrice télé est attaquée par la chroniqueuse. En juin dernier, celle qui intervient sur le plateau de Cyril Hanouna déclarait que Karine Le Marchand était la personne qui a le moins d’empathie au monde et qu’elle n’avait aucun intérêt à rester avec des agriculteurs. Pour le moment, Karine ne s’est pas encore décidée à répondre aux piques de la jeune femme. Si cela arrivait, les choses seraient bien loin de s’arranger entre les deux femmes.

Des critiques de Karine Le Marchand

Si Kelly Vedovelli semble ressentir du plaisir à s’en prendre à Karine Le Marchand, cette dernière ne se laisse pas marcher sur les pieds et lui répond du tac au tac. On se souvient encore de ses propos après sa collaboration avec l’humoriste Gad Elmaleh sur le prochain numéro d’Ambition intime.

Pour amuser la galerie, Karine Le Marchand disait qu’elle serait en train de tomber sous le charme de Gad Elmaleh. C’est suite à ces propos de l’animatrice que Kelly Vedovelli a essayé de recentrer le débat. Elle a affirmé que l’humoriste n’était pas le genre d’homme de Karine. De toute évidence, les déclarations de Kelly n’ont pas plu à l’animatrice de L’Amour est dans le pré.

Cette dernière s’est lâchée sur les réseaux sociaux en postant une photo de deux chroniqueurs, suivie d’un commentaire assez poignant. Karine Le Marchand affirme que les réseaux sociaux avaient donné le droit à la parole à des légions d’imbéciles. Par ses propos, elle était certainement en train de désigner les deux personnes présentes sur la photo dont l’une était Kelly Vedovelli. C’est l’invasion des imbéciles disait-elle en ajoutant des hashtags #respectdelavieprivée. C’est chaud !