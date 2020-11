Kelly Vedovelli ose tout, les fans veulent tout savoir sur sa tenue incroyable, mais impossible d’avoir une réponse !

Les internautes ont souvent l’habitude de voir Kelly Vedovelli dans des tenues parfois peu vêtues sur les réseaux sociaux, mais pourtant la jeune femme fait aussi un malheur quand elle porte des vêtements plus habillés et on a pu le voir sur sa dernière publication sur Instagram.

Kelly Vedovelli porte une tenue controversée et les fans se posent des questions !

Tous les plus grands fans de Kelly Vedovelli vous le diront : quelque soit la tenue qu’elle porte, que cela soit à Touche Pas à Mon Poste mais également dans sa vie de tous les jours qu’elle partage avec sa communauté, elle est toujours resplendissante et elle le prouve avec des photos et des vidéos toujours aussi belles ! Il faut dire que certains internautes ne se lassent pas de voir sa chevelure blonde ou brune et ses yeux bleus sur le plateau de Cyril Hanouna sur C8. D’autres adorent regarder ses lèvres pulpeuses et son maquillage qui est tout simplement parfait pour certaines femmes, un modèle de beauté diront certains !

Mais il est souvent facile pour les femmes de se mettre en avant en portant des petits maillots de bain où on peut tout voir, avec des tenues qui ne laissent parfois que très peu de place à l’imagination. Ce n’est absolument pas le cas de la toute dernière photo de Kelly Vedovelli qu’elle a publié sur les réseaux sociaux.

10 Nov. 2020

On ne sait pas où cette photo a été prise mais cela ressemble fortement à une loge de télévision qui pourrait être celle de Touche Pas à Mon Poste sur C8. Sur le cliché que l’on a pu voir et qui a d’ores et déjà récolté plusieurs milliers de likes, Kelly Vedovelli ne porte pas de bikini ni de sous-vêtements, mais un manteau ! En revanche, le regard langoureux qu’elle lance n’a pas laissé indifférent les internautes qui ont été très nombreux à se demander d’où venait cette tenue.

30 Oct. 2020

En effet, avec ce coloris jaune canari, nombreuses sont les femmes qui auraient bien voulu oser porter ce vêtement qui va à ravir à Kelly Vedovelli. Et si le jaune était la couleur de l’année ? Pour le savoir, il va falloir suivre les stars et être vigilant sur les tenues ! Mais Kelly Vedovelli apprécie quant à elle de diversifier les couleurs, bien qu’elle reste toujours très féminine.

Kelly Vedovelli est méconnaissable sur cette photo qui a bluffé ses fans !

Attention, vous n’en reviendrez pas en voyant la photo qui suit : Kelly Vedovelli est tout simplement méconnaissable sur cette dernière. En effet, si nous sommes tous habitués à sa chevelure blonde et bien qu’elle ait décidé de devenir brune, on ne se douterait pas du look que Kelly Vedovelli pourrait avoir avec une autre coupe de cheveux !

21 Oct. 2020

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que sur cette photo Kelly Vedovelli est encore une fois resplendissante ! Mais est-ce que les fans ne préfèrent pas plutôt la voir comme souvent avec ses cheveux blonds sur le plateau de Cyril Hanouna dans Touche Pas à Mon Poste ? Certains l’affirment clairement, quand d’autres sont complètement choqués par cette nouvelle couleur et cette coupe de cheveux qui donnent un visage et une attitude complètement différente à la chroniqueuse, qui a réellement des allures de mannequin ! La photo, qui a récolté plus de 50 000 likes en quelques heures est un véritable succès pour Kelly Vedovelli qui n’a pas fini de surprendre les fans !