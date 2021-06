Kelly Vedovelli partage un nouveau cliché en petite tenue !

On ne compte plus le nombre de fois où Kelly Vedovelli a décidé de frapper très fort sur les réseaux sociaux en diffusant des photos très controversées mais qui ne cessent de faire plaisir à ses nombreux fans. Comme on a pu le voir une nouvelle fois sur son profil Instagram, la jeune femme est bel et bien décidée à fêter les beaux jours à sa façon, et elle a pu en faire profiter une nouvelle fois ses fans avec un cliché qui a pu étonner la plupart d’entre eux, c’est le moins que l’on puisse dire !

Alors que les beaux jours arrivent enfin en France, il se trouve que Kelly Vedovelli a enfin décidé d’en profiter comme beaucoup d’autres français, et pour cela on a donc pu la voir dans de nouvelles tenues complètement dingues sur les réseaux sociaux. Il faut bien avouer que la jeune femme a un physique qui reste encore assez incroyable pour bon nombre de ses fans. Ils n’en reviennent pas de la voir de la sorte, complètement épanouie dans sa vie personnelle et professionnelle. Pour preuve, on a pu voir des clichés magnifiques de Kelly Vedovelli où elle a l’air vraiment radieuse, c’est le moins que l’on puisse dire !

Kelly Vedovelli expose ses formes généreuses sur ces photos

Il y a maintenant près d’un an, tous les plus grands fans de Kelly Vedovelli avaient vraiment été surpris de voir qu’elle avait pu prendre une décision vraiment radicale. Alors qu’elle faisait un très gros carton sur les réseaux sociaux avec des clichés assez fous, il se trouve que Kelly Vedovelli a pu frapper très fort.

En effet, du jour au lendemain, Kelly Vedovelli avait tout simplement décidé de supprimer l’ensemble de ses photos sur les réseaux sociaux ! De quoi rendre complètement dingue certains de ses fans qui ne s’attendaient clairement pas à une telle action de la part de la jeune femme, que l’on a pu voir pendant plusieurs semaines sur Touche pas à mon poste récemment. Il faut bien avouer que Kelly Vedovelli n’a pas froid aux yeux, et elle est prête à le prouver. Récemment, elle a pu lancer une toute nouvelle collection de lunettes de soleil en exclusivité sur le web.

En seulement quelques heures, il se trouve que cela a été un très gros carton pour la jeune femme. Étant une véritable femme entrepreneuse, s’il fallait des preuves pour montrer que Kelly Vedovelli pouvait avoir des talents de vraie businesswoman, c’est désormais chose faite avec ce très gros succès pour elle !

Une photo surprend les internautes, découvrez Kelly Vedovelli dans une tenue surprenante

Alors que de nombreux fans de la jeune femme ne se lassent pas de la voir dans des petites tenues, comme cela a été le cas récemment, on a aussi pu constater que Kelly Vedovelli n’avait pas hésité aussi récemment à partager des clichés bien plus étonnants, c’est le moins que l’on puisse dire !

En effet, la jeune femme n’a pas hésité à porter une nouvelle tenue que certains pourront juger comme vraiment trop inadaptée à la situation. Toutefois, on ne pensait pas que la jeune femme allait pouvoir prendre une telle décision et se montrer comme cela : pour certains internautes qui peuvent suivre Kelly Vedovelli depuis maintenant plusieurs années, c’est une très grosse déception car ils n’en attendaient pas autant de sa part, même après toutes ces années bien difficiles pour elle !