Kelly Vedovelli en petite tenue, elle enflamme Instagram ! Ses fans deviennent fous !

Les fans de la chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste ont encore eu une fois très chaud avec la publication d’un nouveau cliché qui va faire parler de lui pendant des semaines. Il faut dire que la jeune femme n’en est pas à son premier coup d’essai sur les réseaux sociaux où elle n’hésite jamais à publier des clichés pour se mettre en valeur. Tout le monde pourra affirmer que son visage magnifique et ses beaux yeux ont de quoi faire tourner de l’œil plus d’une personne ! Mais les fans apprécient également lorsque Kelly Vedovelli met en avant sur ses clichés ses formes généreuses que sa communauté semble apprécier.

Kelly Vedovelli : elle publie une photo de son intimité sur les réseaux sociaux

Les téléspectateurs avaient également beaucoup aimé la scène commune entre Agathe Auproux et elle, où on les retrouvait dans une chorégraphie absolument incroyable dans Touche Pas à Mon Poste. La scène se terminait sur un baiser langoureux entre les deux jeunes femmes, et certains ne s’en sont d’ailleurs toujours pas remis ! Pour autant, il y a malheureusement peu de chances pour que la scène soit de nouveau faite entre Agathe Auproux et Kelly Vedovelli : dommage pour les communautés des deux chroniqueuses de Cyril Hanouna !

En attendant, les fans de Kelly Vedovelli ne se lassent pas de voir les nombreux clichés de la jeune femme, notamment celui où elle se cache les parties intimes tout en portant des lunettes. Sur un autre cliché, on peut voir la belle jeune femme arborer également un petit t-shirt, étant prête visiblement pour regarder un film ou une série sur Netflix. Mais tout cela n’est rien par rapport aux autres clichés que l’on peut retrouver sur son compte Instagram…

Kelly Vedovelli : elle se dévoile sur son compte Instagram, les fans sont très excités !

La chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste, qui a très récemment décidé de remettre le compteur à zéro de toutes ses publications sur son réseau social fétiche, n’hésite pas à partager avec sa communauté les coulisses de l’émission, comme en témoigne cette superbe photo que l’on a pu voir sur son compte Instagram.

Sur le cliché, alors que la jeune femme est en train de se faire maquiller, les internautes ont été complètement scotchés par le décolleté plongeant de la jeune chroniqueuse, mais aussi par son regard et ses yeux dont ses plus grands fans ne se lassent pas. Mais Kelly Vedovelli avait également fait sensation quelques semaines plus tôt en diffusant une photo d’elle dans un maillot de bain une pièce qui a fait rêvé ses fans. Sur la photo, qui a été prise en Corse près de Calvi, on peut la voir arborer un petit maillot de bain jaune fluo qui dévoile ses formes alors que la jeune femme est toute mouillée.

Toujours prête pour partager son quotidien avec ses fans, on avait même pu apercevoir ses sous-vêtements dans un cliché où Kelly Vedovelli portait un t-shirt blanc. Dans un autre cliché, c’est sur le plateau de TPMP où elle apparaît sulfureuse…

On pouvait deviner à travers les formes de ses dessous, pour le plus grand bonheur des fans. Sa communauté a maintenant hâte de voir quelle sera la prochaine sortie de la jeune chroniqueuse sur les réseaux sociaux ou sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, où elle apparaît comme toujours rayonnante aux côtés des autres chroniqueurs de l’émission. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Kelly Vedovelli n’a en tout cas pas froid aux yeux !