Kelly Vedovelli se dévoile en peignoir, sans rien dessous, les internautes sont très choqués !

Cela faisait très longtemps que Kelly Vedovelli, la chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste, avait eu l’occasion de faire autant le buzz sur les réseaux sociaux. En effet, ces dernières heures, la jeune femme a tout simplement décidé de mettre le feu sur le web avec une photo vraiment incroyable. Sur celle-ci, on peut la voir dans une position très suggestive et qui a rendu complètement fou les internautes.

Par le passé, on avait d’ores et déjà pu voir de nombreux clichés de Kelly Vedovelli dans des tenues très osées. On se souvient notamment d’un cliché qui avait mis le feu aux réseaux sociaux avec un décolleté plongeant. Malheureusement, il y a tout juste quelques mois, Kelly Vedovelli avait pu prendre une décision radicale qui avait pu choquer son audience. Elle avait tout simplement décidé de supprimer toutes les photos de son compte Instagram.

Heureusement, il semblerait que Kelly Vedovelli ait pu changer de décision quelques semaines après, car on retrouve depuis de superbes clichés de la jeune femme, que l’on peut voir assez régulièrement dans l’émission de Cyril Hanouna sur C8 : Touche Pas à Mon Poste.

Kelly Vedovelli au coeur d’une polémique : sa photo pourrait disparaître du web

On sait que quand cela peut concerner les réseaux sociaux, certaines photos ne passent vraiment pas et peuvent poser beaucoup de problèmes. On se souvient notamment d’une grande star de la téléréalité française qui avait eu sa publication Instagram suspendue, après avoir diffusé un cliché où elle exposait ses formes généreuses.

Mais en ce qui concerne Kelly Vedovelli, la chroniqueuse de TPMP, cette dernière prend pour le moment toutes les précautions possibles et imaginables pour se préserver et ne pas se faire exclure des réseaux sociaux. Certaines personnalités françaises et internationales ont en effet été bannies à vie d’Instagram, et pour une personne admirative des réseaux sociaux, cela peut parfois poser beaucoup de soucis, c’est le moins que l’on puisse dire.

Avec des personnalités qui parfois peuvent gagner des sommes très importantes en réalisant des partenariats sur les réseaux sociaux, cela peut rapidement être un drame : on imagine que Kelly Vedovelli ne veut pas que son compte soit suspendu, elle a donc veillé à rester dans les règles imposées par le réseau social Instagram.

Kelly Vedovelli sans rien sous son peignoir : on voit presque tout sur ce cliché

Les internautes ne s’attendaient pas à ce que Kelly Vedovelli, la star de C8, diffuse une image aussi dingue sur les réseaux sociaux. En effet, on ne pensait pas que la jeune femme pouvait dévoiler son intimité de la sorte, et les internautes ont été bluffés par la chroniqueuse de TPMP. Sur le cliché, il semblerait que Kelly Vedovelli soit tout simplement en train de sortir de la douche.

Il faut bien avouer que les tournages de l’émission de Touche Pas à Mon Poste peuvent parfois être très éprouvants à vivre, et on pourrait comprendre que ce cliché ait été pris après une émission, même si cela n’a pas du tout été confirmé. En attendant de nouveaux clichés de la part de Kelly Vedovelli, les internautes ne se lassent pas pour contempler la jeune femme qui n’hésite plus désormais à dévoiler les parties de son corps pour le plus grand bonheur des fans !