Kelly Vedovelli : ses fans sont choqués et très inquiets par le message qu’elle vient de publier sur les réseaux sociaux !

Depuis plusieurs années déjà et avec sa participation à Touche Pas à Mon Poste aux côtés de Cyril Hanouna, la popularité de Kelly Vedovelli n’a fait qu’augmenter avec le temps. On ne compte plus en effet le nombre de photos de la jeune femme en bikini où elle est plus belle que jamais !

Kelly Vedovelli s’est imposée sur le paysage français grâce à ses prises de paroles choc et ses propres décisions !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste a beaucoup de caractère et n’hésite pas à prendre des décisions qui vont parfois à l’encontre de son public. Ce n’est pas un hasard si on a pu la voir parfois dans des situations très compliquées avec l’animateur Cyril Hanouna qui a pu lui proposer de sortir du plateau de l’émission quand il estimait que la situation n’était plus tenable ! Récemment, la jeune femme avait également fait parler d’elle en changeant sa couleur de cheveux.

Depuis plusieurs années déjà, ses plus grands fans étaient admiratifs de sa belle chevelure blonde, et ils ont été choqués de voir que du jour au lendemain, Kelly Vedovelli avait décidé de changer sa couleur de cheveux pour devenir brune. Quoi qu’il en soit, brune ou blonde, Kelly Vedovelli ne laisse absolument personne indifférent et a réussi à se faire une place de choix parmi tous les chroniqueurs de Touche Pas à Mon Poste qui font également parler d’eux avec des déclarations polémiques, comme on a pu en voir récemment avec l’animateur Benjamin Castaldi. Mais il y a quelques heures, c’est un message troublant que l’on a pu lire de la part de Kelly Vedovelli, auquel personne ne pouvait s’attendre…

Kelly Vedovelli publie un message inquiétant sur les réseaux sociaux, découvrez son message choc !

Alors que la jeune femme est suivie par près de 700 000 personnes sur Instagram et que la moindre de ses publications est commentée et likée, on peut dire que la moindre déclaration de sa part peut avoir un effet de choc monstrueux ! La jeune femme, chroniqueuse à Touche Pas à Mon Poste, et qui avait plusieurs centaines de posts Instagram à son actif, a en effet pris une déclaration radicale. Elle a supprimé l’ensemble de ses publications sur le réseau social !

A la place, la chroniqueuse a publié un message étonnant sur la plateforme, et elle a d’autant plus créé le mystère en désactivant les commentaires sur sa publication. Il est donc impossible de lui poser la question sur la signification de ce message troublant que l’on a pu lire il y a à peine quelques heures. Toutefois, cela n’a pas manqué de faire réagir les internautes notamment sur Twitter et Facebook qui sont très inquiets en cette fin d’année. En publiant un message qui se termine par « Vivre l’instant présent« , on peut se demander si Kelly Vedovelli n’a tout simplement pas besoin de faire une pause sur les réseaux sociaux.

Quoi qu’il en soit, avec plusieurs milliers de likes a bout de quelques heures dont certains de ses collègues de Touche Pas à Mon Poste, nul doute que la jeune femme saura trouver du soutien parmi les célébrités françaises mais également avec ses nombreux fans qui sont encore aujourd’hui très inquiets pour elle !