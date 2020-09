Kelly Vedovelli sous le feu des projecteurs : ses nouveaux tatouages enflamment la toile !

La jeune femme est très active sur les réseaux sociaux et sait comment augmenter la température sur la toile. Si ses fans sont déjà très admiratifs de sa beauté ravageuse, les nombreux tatouages dont elle orne son corps ne manquent pas de leur faire tourner la tête. Des tatouages, elle en a plusieurs. D’ailleurs, elle vient de s’en faire de nouveaux qu’elle a dévoilés tout récemment. Même si ce n’est pas la première fois que la belle blonde fait découvrir une partie de son anatomie, ses abonnés se retrouvent toujours subjugués… à raison !

Une rentrée qui commence bien !

Kelly Vedovelli est de retour sur nos petits écrans. En effet, la date du 31 août a été choisie pour la rentrée de tous les chroniqueurs de C8. Après avoir passé plusieurs semaines de vacances, la jeune femme va reprendre du service pour le plus grand bonheur de ses fans. Cette première promet de faire un véritable carton.

Pour Kelly Vedovelli, la journée du dimanche a été consacrée à une session soin et de beauté. Elle a partagé sa journée sur sa story Instagram. On la voyait faire du shopping et se refaire une véritable beauté. Le détail qui a sidéré beaucoup est sans doute les nouveaux tatouages de Kelly Vedovelli.

En effet, la belle blonde s’est fait tatouer un petit cœur tout discret sur sa cheville droite et une vague sur celle de gauche. Même si ce sont de petits motifs, ils sont très agréables à regarder. On se souvient encore que la chroniqueuse avait précédemment demandé l’avis de ses fans quant au tatouage qu’elle devait faire. Le choix était entre un cœur et une vague.

La jeune femme a obtenu les avis de ses fans, mais ces derniers étaient loin d’être unanimes. Elle a donc décidé de faire ce dont elle avait envie en faisant les deux tatouages en même temps… du coup, pourquoi choisir si on peut tout avoir ?!

Kelly Vedovelli et les tatouages, une longue histoire d’amour

Comme on le soulignait plus haut, ce ne sont pas les premiers tatouages de la chroniqueuse. Elle raffole carrément de ces motifs esthétiques qui ne font que rehausser son charme déjà envoutant. En juillet dernier, la belle blonde avait posté une de ses nombreuses photos sur son compte Instagram. Sur ce cliché, on la voyait en maillot de bain assis au bord d’une piscine. Elle y mentionnait qu’elle était en compagnie de sa chienne et de son amoureux.

Cependant, Kelly n’a pas voulu révéler l’identité de celui avec qui elle partage sa vie. Le fait que cette fameuse photo ait obtenu des dizaines de milliers de likes, n’est pas dû au fait qu’elle soit avec son homme. Loin de là. C’est un petit détail qui a suscité l’intérêt des internautes et a enflammé la toile.

En effet, sur le postérieur droit de la jeune femme, on voyait le début d’un tatouage couvert pas son maillot de bain. Il n’en a pas fallu plus pour provoquer moult de réactions admiratives de ses fans. Si certains ont révélé leur étonnement sur l’emplacement de ce tatouage, d’autres ont exprimé leur désir d’en voir un peu plus.

Toutefois, même si la jeune femme adore les tatouages, il y en a au moins un qu’elle regrette d’avoir fait. Tout récemment Kelly Vedovelli a fait savoir à ses fans qu’elle allait se faire ‘’détatouer’’. Personne ne sait exactement de quel tatouage il s’agit exactement. Elle demandait à ses fans de bien réfléchir avant de se faire tatouer… le message est clair !