Kelly Vedovelli (TPMP) : la chroniqueuse tient des propos chocs sur les tenues des lycéennes !

Précédemment, le gouvernement avait annoncé l’application du règlement intérieur exigeant une tenue décente dans les lycées et collèges de France. Toutefois, cette décision n’encadre pas les différents aspects qui peuvent tourner autour du terme. Il revenait donc aux dirigeants des établissements de définir eux-mêmes de manière précise le style vestimentaire que doivent adopter les lycéens et lycéennes. C’est à ce sujet que Kelly Vedovelli s’est exprimée avec des propos très choquants. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Une vague de soulèvement le 14 septembre dernier

Ça fait plusieurs semaines que les médias, les personnalités politiques et les réseaux sociaux débattent autour du sujet de l’habillement des collégiennes et lycéennes. Si le gouvernement a décrété que ces dernières devraient s’habiller de façon décente, le concept n’avait pas été clairement défini.

Il n'y a pas de sexisme dans ce sondage. La majorité des Français ne consentent pas au libertinage en public. #Lundi14Septembre pic.twitter.com/ocRwcd48aJ — Gubet (@Gubet6) October 1, 2020

Face à cela, il y a eu une vague de soulèvement des lycéennes et collégiennes qui revendiquaient le droit de s’habiller comme elles le voulaient sans être vues de manière désobligeante. La polémique a fait rage sur les réseaux sociaux et on voit apparaître un peu partout les hashtags #balancetonbahut et #lundi14septembre.

Une situation très tendue sur le plateau de Cyril Hanouna

Dans Touche pas à mon poste de ce 30 septembre, le célèbre animateur Cyril Hanouna a évoqué avec son équipe le sondage effectué par l’IFOP sur les tenues des lycéennes. Si chacun a donné son avis, c’est celui de la chroniqueuse Kelly Vedovelli qui a étonné toutes les personnes présentes sur le plateau. En effet, la jeune femme a tenu des propos choquants sur le sujet.

Kelly Vedovelli avait une opinion bien tranchée. Pour elle, il était hypocrite de déclarer ce genre de chose et il valait peut-être mieux de se remettre à l’uniforme. Elle exprime tout son désaccord face à cette décision sans faire la langue de bois. Sans doute étonné par les déclarations de la chroniqueuse, Cyril Hanouna a rétorqué qu’il ne devrait pas avoir de différence pour les filles et les garçons en ce qui concerne leur habillement. Les restrictions devraient être les mêmes.

À cette réaction de l’animateur, la jeune chroniqueuse s’est défendue avec véhémence en affirmant que les garçons devraient être éduqués et qu’il fallait changer leur regard sur les filles plutôt que de censurer ces dernières.

Des réactions d’indignation de la part des internautes

Après les propos tenus par la jeune femme, les autres chroniqueurs présents sur le plateau de Touche pas à mon poste n’ont pu s’empêcher de réagir. Il s’en est suivi un échange assez houleux entre Francesca Antoniotti et Kelly Vedovelli.

De toute évidence, il n’y a pas que Cyril Hanouna qui a été choqué par les déclarations de Kelly Vedovelli. Les internautes ont également réagi vivement sur les réseaux sociaux et ont commenté en masse la séquence où la jeune femme tenait ses propos condescendants. Pour ces derniers, Kelly Vedovelli était très mal placée pour donner des conseils sur le style vestimentaire que doivent adopter les lycéennes et collégiennes.

Dans leurs commentaires, ils affirmaient que cette dernière serait loin de donner le bon exemple puisqu’elle s’habillerait de manière un peu trop provocante lors de ses apparitions à la télé. La plupart des commentaires étaient suivis du hashtag #TPMP et critiquaient violemment la chroniqueuse. Pour le moment, Kelly Vedovelli ne s’est pas exprimée sur les différentes critiques dont elle est la cible.