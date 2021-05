Kelly Vedovelli fait un gros doigt d’honneur à ses haters : son coup de gueule énorme sur les réseaux sociaux

On peut dire que Kelly Vedovelli n’a jamais été autant au coeur de l’actualité avec ses toutes dernières déclarations sur les réseaux sociaux. En effet, la chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste ne cesse de faire parler d’elle avec des messages assez troublants. On savait d’ores et déjà que la jeune femme n’avait pas froid aux yeux : on a pu la voir plusieurs fois pousser de gros coups de gueule.

Que cela soit à l’antenne dans Touche Pas à Mon Poste, ou encore sur les réseaux sociaux, Kelly Vedovelli n’hésite jamais à dire haut et fort tout ce qu’elle peut penser, même si cela peut parfois déplaire à certaines personnes. On se souvient notamment d’une émission de TPMP où la chroniqueuse avait même été complètement exclue du plateau. Toutefois, Kelly Vedovelli n’a pas décidé de se taire, et elle a encore une fois pu le montrer contre toute attente.

Kelly Vedovelli diffuse un cliché sur les réseaux sociaux, les fans n’apprécient pas

On peut dire que les fans de Kelly Vedovelli ne sont pas toujours très tendres avec elle. Alors que pour d’autres chroniqueuses de Touche Pas à Mon Poste, les commentaires ne sont que positifs, Kelly Vedovelli a beaucoup de mal à faire l’unanimité, c’est le moins que l’on puisse dire. Ces derniers jours, la jeune femme a en effet pu décider de publier sur les réseaux sociaux une image où elle s’est bien mise en avant, mais malheureusement cela n’a pas du tout plus à tout le monde.

Concrètement, Kelly Vedovelli a pu se trouver dans une posture assez délicate : on a pu la voir partager une photo sur Instagram où elle affirme être très fatiguée. Sur le cliché, on peut constater qu’elle est radieuse et bien plus belle que bon nombre de femmes françaises très populaires. Toutefois, il se trouve que Kelly Vedovelli ne pensait pas susciter autant de messages négatifs. En effet, certains se sont plaints du fait que la jeune femme partage des photos osées avec, comme certains l’estiment, une « fausse modestie » !

Des mots qui n’ont fait qu’un tour pour Kelly Vedovelli qui n’a pas du tout apprécié ces messages dans les commentaires de sa publication. Elle a par conséquent pu décider contre toute attente de laisser un message à toutes celles et ceux qui la critiquent, et cela ne risque pas de plaire à tout le monde. En effet, Kelly Vedovelli a décidé de frapper très fort, et malheureusement les premiers retours pourraient faire beaucoup de mal à la jeune femme…

Kelly Vedovelli fans la tourmente, elle fait un gros doigt d’honneur

C’est un message que Kelly Vedovelli risque de regretter en fonction des conséquences que cela pourrait engendrer. En effet, la jeune femme n’a pas hésité à diffuser une nouvelle photo où elle est, comme le diront certains de ses fans, ravissante. Mais on peut dire que cela tranche sincèrement avec le commentaire qu’elle a eu l’occasion de diffuser.

Dans celui-ci, vous pourrez constater en effet qu’elle fait un très gros doigt d’honneur à toutes celles et ceux qui la critiquent, notamment pour sa fatigue ! Voilà un message qui est très clair et qui devrait faire beaucoup de bruit…