Kelly Vedovelli violemment attaquée de faire de la chirurgie, elle partage une nouvelle photo choquante

Il ne se passa plus une seule semaine sans qu’on apprenne de nouvelles révélations assez dingues en ce qui concerne Kelly Vedovelli. En effet, la jeune femme n’hésite pas à dire haut et fort tout ce qu’elle pense et cela peut parfois provoquer la colère de certains internautes qui ne sont pas du tout contents de voir la jeune femme se dévoiler de la sorte. Alors qu’il y a maintenant près d’un an, Kelly Vedovelli avait pu prendre une décision radicale sur les réseaux sociaux en supprimant toutes ses photos, il semblerait que la jeune femme ait décidé de changer complètement de fusil d’épaule.

Concrètement, il ne se passe plus une seule journée ou une seule semaine sans que l’on puisse trouver de nouvelles photos complètement dingues de Kelly Vedovelli dans des tenues toutes plus dingues les unes que les autres. Mais alors que dans certains cas de figure, on aurait pu clairement penser que la jeune femme allait pouvoir se décider a s’exprimer sur tous ces sujets très controversés, on a pu découvrir qu’il lui en fallait beaucoup plus pour pouvoir dire haut et fort ce qu’elle pense.

Ainsi, que ce soit sur le plateau de l’émission Touche pas à mon poste aux côtés de Cyril Hanouna, ou encore dans les commentaires sur les réseaux sociaux, Kelly Vedovelli ne se prive plus pour pouvoir répondre aux commentaires qui sont parfois assez violents contre elle. La jeune femme ne se gêne plus en effet pour pouvoir répondre avec parfois un langage assez direct à certains internautes qui peuvent la contacter et surtout la critiquer.

Kelly Vedovelli dans la tourmente, de graves accusations sur son dernier cliché

C’est encore une accusation que l’on pensait ne plus voir pour Kelly Vedovelli. En effet, il se trouve qu’à quelques mois plus tôt, certains internautes avaient d’ores et déjà pu faire des accusations assez violentes et importantes en ce qui concerne Kelly Vedovelli. Dans des messages sur Instagram, elle avait été ouvertement critiquée, avec des photos à l’appui, en disant qu’elle avait pu faire des opérations de chirurgie esthétique récemment.

Mais toutefois, la jeune femme n’avait clairement pas hésité à répondre en direct à ses fans et sa réponse était sans appel. En effet, il se trouve que Kelly Vedovelli avait pu révéler qu’elle n’avait pas fait de chirurgie esthétique, mais juste pris un peu de poids. Malheureusement, comme elle l’avait annoncé, il se trouve que le poids qu’elle avait pu prendre s’est retrouvé essentiellement sur son postérieur, ce qui peut parfois provoquer des effets visuels complètement dingues, c’est le moins que l’on puisse dire. Néanmoins, la dernière photo que l’on a pu voir a de quoi inquiéter certains internautes…

Kelly Vedovelli accusée de faire de la chirurgie esthétique de nouveau sur les réseaux sociaux

Si certains internautes ne se lassent pas de voir le physique exceptionnel de Kelly Vedovelli, les beautés ne se privent pas pour pouvoir la critiquer assez violemment sur les réseaux, dans les commentaires sur Instagram.

Mais il en faut plus pour impressionner Kelly Vedovelli, et celle-ci a pu décider une fois de plus d’ignorer complètement les commentaires les plus fallacieux à son égard. En effet, c’est une bonne façon de se protéger des messages comme ceux-ci !