Kendall Jenner dévoile l’intérieur de sa sublime maison ! Les internautes sont sous le choc ! PHOTOS !

Cette dernière est située à Los Angeles et est construite dans un style méditerranéen et dans une inspiration typique des ranchs. Ce serait alors l’occasion parfaite pour vous plonger dans l’univers du top-modèle qui aurait même décidé de vous faire découvrir son incroyable dressing qui saura certainement ravir les plus grands passionnés de mode.

Kendall Jenner, une découverte de la plus discrète du clan.

Tout le monde devrait le savoir, mais dans le cas contraire, il peut être important pour vous de savoir que Kendall Jenner est la membre du clan Jenner / Kardashian connue pour être la plus discrète, notamment concernant sa vie privée et personnelle. Pour exemple, elle n’aurait absolument jamais évoqué des sujets comme ses relations amoureuses ou encore sa sexualité. Alors qu’elle est l’une des mannequins la plus reconnue de sa génération, les domaines de l’argent ou de sa réussite professionnelle sembleraient être particulièrement tabous à ses yeux. Et pourtant, pour la toute première fois, elle se serait décidée à partager un peu plus de son univers avec les nombreux fans qui la suivent au quotidien. C’est ainsi que pour Architectural Digest, elle aurait décidé de dévoiler l’intérieur de sa maison au style typiquement méditerranéen qui est situé à Los Angeles. Ce genre de partages concernant sa vie personnelle sont particulièrement rares et pourraient vous inspirer en de nombreux points, que ce soit en ce qui concerne la décoration ou l’aménagement de son intérieur.

C’est ce mercredi 29 juillet 2020 que Kendall Jenner s’est lancé dans la grande aventure du partage avec ses fans en organisant une visite incroyable de sa sublime demeure de six cent quinze mètres carrés qui auraient de quoi en faire rêver plus d’un. Le moins que l’on pourrait dire, c’est que cette maison ne manque pas de caractère. La jeune femme aurait elle-même affirmé qu’elle aime cette maison et que lors de sa découverte elle serait immédiatement tombée sous le charme de l’ambiance paisible et méditerranéenne qu’elle dégage. Elle s’y serait alors sentie comme au beau milieu d’un ranch. Avec le quotidien qu’elle mène, elle aurait à ce moment précis cherché une demeure au sein de laquelle elle se sentirait sereine et pourrait se relaxer lorsqu’elle en ressentirait le besoin.

Un home tour emplit de révélations personnelles sur son quotidien et sa personnalité.

C’est à l’occasion de son home tour, que vous pouvez retrouver facilement sur Youtube, que Kendall Jenner en aurait profité pour offrir diverses petites informations à ses fans au sujet de son quotidien et de sa personnalité. Au cours de ces découvertes, les plus curieux ont ainsi pu découvrir que la jeune femme de 23 ans prendrait un bain dans une baignoire en or au minimum trois fois par semaine et qu’elle serait une véritable amatrice de thé. Mais plus surprenant encore, la visite a mis en avant une décoration des plus étonnantes avec un néon rose sur lequel il est possible d’y découvrir les mensurations… d’un appareil génital masculin. Il s’agit en réalité d’une pièce d’art datant de 1999 réalisée par Tracey Emin.

La visite de la demeure du top-modèle met en avant une décoration pointue et minimaliste, diverses pièces vintage et des matériaux principalement bio et naturels qui apportent cette ambiance de détente. Kendall Jenner devrait ce travail formidable à une association de trois architectes d’intérieur particulièrement réputés : Kathleen et Tommy Clements, ainsi que Waldo Fernandez. La jeune femme aurait également expliqué son refus d’installer une télévision dans son salon par le fait qu’elle préfère que ses invités discutent et profitent d’un moment convivial entre eux. Elle aurait par ailleurs converti la salle de home cinéma originel en un atelier de peinture.