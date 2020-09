Kendji Girac bientôt papa, il fait la grande annonce ! Sa chérie Soraya est enceinte, les fans sont ravis !

Du haut de ses 24 ans, la vie du chanteur semble prendre un nouveau tournant. Cette fois, il s’agit d’un changement majeur. Il va bientôt être papa. S’il y a quelques semaines encore, les rumeurs circulent sur sa probable paternité, il n’y a désormais plus de doute. Sa compagne est bel et bien enceinte et cela semble ravir le jeune homme qui a toujours été amoureux de la musique. Si toutes les choses qu’il touche se transforment en or en ce qui concerne sa carrière professionnelle, il connaîtra également le bonheur d’être père. Apprenez-en plus en lisant la suite de cet article. Les fans ne se doutaient pas d’une telle annonce.

Un premier bébé pour le chanteur

Kendji Girac a été désigné comme l’un des coachs pour cette nouvelle saison de l’émission The Voice Kids. S’il a précédemment déclaré qu’il aimait se faire ami avec les enfants, il va bientôt avoir le sien. C’est dans un entretien accordé à Télé 7 qu’il s’est prononcé sur cette nouvelle responsabilité de coach, mais aussi sur sa paternité.

La nouvelle de la grossesse de Soraya, la compagne de Kendji Girac s’est répandue comme une trainée de poudre au niveau des médias sociaux. Il va bien falloir que le jeune homme de 24 ans prenne exemple sur ses confrères Soprano, Patrick Fiori et Jennifer qui sont tous déjà parents. L’heureux évènement ne devrait plus prendre trop de temps à arriver et les fans du chanteur l’attendent avec impatience.

Le jeune homme s’est confié à propos du plus grand héritage qu’il compte laisser à ses enfants. Il a connu la musique depuis qu’il était enfant. Tout le monde sait qu’il en est véritablement passionné. L’interprète de No me mires mas affirme qu’il transmettra certainement sa passion à ses enfants, mais qu’il ne les forcerait certainement pas à emprunter le même chemin que lui. Ils seraient libres de faire ce qu’ils veulent.

De ses révélations, on peut bien conclure qu’il ne compte pas s’arrêter à un seul enfant. S’il compte en avoir plusieurs, alors il est sur le bon chemin. Kendji Girac est également très proche de son père et de sa mère. Ces derniers sont certainement ravis que la famille s’agrandisse avec ce nouveau bébé qui naîtra bientôt.

Des réticences avant d’accepter le rôle de coach dans l’émission The Voice Kids

Kendji Girac était le gagnant de l’édition de l’année 2014 de The Voice. On se souvient encore de ses incroyables prestations. Beaucoup ne furent pas surpris que ce soit lui qui remporta le trophée. Le voici six années après, désigné comme l’un des quatre coachs de The Voice Kids. On peut certainement dire qu’il a fait du chemin. Cela prouve son immense talent puisqu’il est le coach le plus jeune, de toutes les éditions réunies. C’est une nouvelle aventure pour celui qui va bientôt être père.

Même, si aujourd’hui Kendji Girac assume parfaitement son rôle de coach, il avait eu quelques réticences. En effet, il a déjà été approché auparavant par le comité d’organisation de l’émission. Il a décliné l’offre pendant deux années consécutives. Si le chanteur avait besoin d’acquérir plus d’expérience avant de se lancer dans cette nouvelle aventure, il s’est également confié sur le fait qu’il ne savait pas trop comment être autoritaire avec les enfants.

Pour lui, les autres coachs y arriveraient plus facilement, peut-être parce qu’ils sont déjà parents. Cependant, les choses ont bien changé aujourd’hui puisque Kendji Girac le sera à son tour très bientôt.