Kendji Girac en vidéo avec l’homme de sa vie, il fait le tour des réseaux sociaux !

C’était aux Etats-Unis que Kendji Girac avait débuté sa tournée, et ce, peu avant la pandémie de Covid-19. Malheureusement pour le chanteur, cette dernière l’a obligé a modifié ses projets. En effet, il a dû être précipitamment rapatrié en France.

Malgré cette situation, le chanteur a pu néanmoins trouver en quelque sorte des points positifs au confinement. Grâce à Internet, vous pouvez ainsi en apprendre un peu plus sur Kendji. Il est désormais un coach dans The Voice Kids.

Le chanteur publie une vidéo relatant des moments de complicité entre les deux

En effet, il a pu passer des moments privilégiés avec sa famille et profiter ainsi de moments de bonheur et de plaisir. C’était dans le Sud-Ouest de la France qu’il était ainsi confiné. Il y a passé de longs mois avec ses parents, ses sœurs et son neveu.

Kendji Girac comme de nombreuses célébrités aime partager ses moments de bonheur avec les internautes. Il est à noter que le chanteur est suivi par près de 1 600 000 abonnés sur Instagram. On peut y découvrir des photos et des vidéos de Kendji Girac avec sa famille. Dans ce cadre, une vidéo qu’il a partagée a particulièrement touché beaucoup d’internautes.

Dans la vidéo, on voyait son père assis sur un fauteuil. Celui-ci était en train de jouer à la guitare. La mélodie qu’il a jouée avait un rythme de gitan. Ce fut un moment unique entre le père et le fils que Kendji Girac a tenu à partager avec ses abonnés. Par ailleurs, il avait écrit pour accompagner la vidéo : « J’ai de la chance d’être en confinement avec mon père. Il faut profiter de ces moments en famille ».

« Dernier Métro » est disponible !

Merci @GIMS pour ce titre!!!

7 ans après ma reprise de Bella on fait un titre ensemble! C’est OUF!

J’espère que vous allez kiffer le titre!https://t.co/L7JCJAidts pic.twitter.com/N5lNWA1VE4 — Kendji Girac (@GIRACKENDJI) August 28, 2020

Les abonnés ont bien apprécié cette vidéo au vu des commentaires qu’on a vus sur la publication. Certains internautes n’ont pas pu s’empêcher de faire remarquer le talent de son père à la guitare et aussi de le féliciter. En effet, un internaute avait commenté : « Bravo pour ce morceau joué par ton père. J’aime cette douceur nostalgique. Merci pour ce moment ». Un autre avait ajouté : « Magnifique complicité. Ton père joue merveilleusement bien de la guitare, c’est vraiment un artiste ».

Le chanteur est très attaché à sa famille et à ses origines

Depuis qu’il est devenu populaire, il semble que Kendji Girac ait moins d’occasions de passer des moments avec sa famille. Son retour à Bordeaux était ainsi plus que bienvenu. C’était ainsi chez ses parents, dans la caravane où il avait passé son enfance, qu’il a vécu le confinement.

Sur ce point, il avait déclaré : « J’ai bien vécu cette période. Je n’ai vraiment pas à me plaindre. Nous avons une maison avec un jardin. Et toujours la caravane dans laquelle je dormais le soir. Comme toujours. Et oui, je préfère, on ne se refait pas ».

Les amis ! J’espère que vous n’avez pas trop chaud ☺

Je vous invite à choisir la pochette de votre édition limitée de mon prochain album! Votez ici pour sélectionner votre visuel préféré parmi 3 propositions : https://t.co/Q77bWcr9l3

Vous avez jusqu'au 21 août. Bonne chance! pic.twitter.com/Z9REGILHwY — Kendji Girac (@GIRACKENDJI) August 10, 2020

Par ailleurs, il avait aussi fait certaines déclarations concernant ses moments passés avec son père. Il s’est ainsi exprimé en ces termes : « Ça m’a fait énormément de bien de passer du temps avec mon père, nous avons eu de longues discussions, encore plus que d’habitude ».

Enfin, sa grand-mère est aussi une proche à laquelle Kendji Girac est beaucoup attaché. Durant le confinement, il n’a pas pu être avec elle comme pour les autres membres de sa famille. A cause de son état et des mesures sanitaires, elle ne peut pas recevoir de visiteurs. Cela a beaucoup peiné le jeune chanteur. Néanmoins, celui-ci s’efforçait toujours de prendre des nouvelles de cet être cher à son cœur en contactant le personnel soignant. Dans ce cadre, Kendji Girac avait envoyé un message de remerciement au personnel soignant de l’établissement dans lequel réside sa grand-mère. A noter qu’il avait adressé ses remerciements par l’intermédiaire d’une vidéo.