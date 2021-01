Kendji Girac enfin papa : il dévoile le prénom de son bébé ainsi que des premières photos !

Le chanteur Kendji Girac révélé par The Voice a été papa cette semaine, et il s’est empressé de dévoiler une belle photo de son fils !

Depuis déjà plusieurs semaines, les plus grands fans du chanteur attendaient ce moment avec la plus grande impatience.

Kendji Girac : c’est une nouvelle incroyable, sa compagne a enfin accouché et le chanteur partage la toute première photo de son enfant !

C’est une nouvelle incroyable que l’on a pu apprendre il y a tout juste quelques heures : la star de la chanson française a enfin pu avoir son premier enfant et il a partagé toutes les photos de sa naissance en avant-première !

Voilà une grosse nouvelle qui devrait faire beaucoup de bruit pour la star de la chanson française Kendji Girac, qui a encore une fois fait parler de lui avec une photo assez incroyable.

On ne pensait pas pouvoir le chanteur de The Voice diffuser une photo de son enfant aussi jeune, et le moins que l’on puisse dire c’est que ses fans ont été ravis. Comme on peut le voir, Kendji Girac a l’air très heureux et en cette période difficile pendant la crise sanitaire du coronavirus, c’est une nouvelle vraiment exceptionnelle !

Un peu plus tôt dans la semaine, c’est une autre personnalité française qui a accouché : Shy’m ! Personne ne s’attendait à ce que la jeune femme diffuse d’ores et déjà un cliché de son enfant, et le moins que l’on puisse dire c’est que personne n’a été déçu parmi les nombreux fans.

Enterrés mes peines et chagrins égoïstes. Adieu Futile, nombril, ombre mélancolique. Le 22.01.21 🔒

…et depuis, les plus belles cernes de ma vie. Neuve, vivante, à toi, Merci 🫁 pic.twitter.com/T9SDwOTnxE — Shy'm (@shymofficiel) January 27, 2021

La jeune maman de 35 ans a donc accouché d’un très beau bébé, et elle en a naturellement profité pour le dévoiler à sa communauté qui a été ravie de la voir pour la toute première fois. On ne sait pas encore si la star de la chanson voudra bien publier de nouveaux clichés de son enfant, alors les internautes en profitent pour revoir cette image et poser des questions !

Shy’m : la sublime photo de son enfant émeut les réseaux sociaux qui n’en reviennent toujours pas !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Shy’m n’a pas tardé à publier une première photo de son enfant, et les internautes sont vraiment aux anges. Pendant plusieurs semaines, nous avons en effet eu la chance de pouvoir découvrir la chanteuse dans des clichés très suggestifs, et si certains pensaient que l’accouchement ne serait pas pour tout de suite, d’autres l’avaient bel et bien prédit en regardant notamment le ventre grossir de plus en plus de la chanteuse.

Et c’est donc le lendemain de la naissance de son enfant que Shy’m a décidé de montrer à tout le monde son enfant : le cliché est tout simplement magnifique et il a ravi les internautes qui ne doutaient pas une seconde que le premier enfant de Shy’m serait aussi beau. Toutefois, pour toutes celles et ceux qui n’ont pas déjà vu le cliché, ne vous attendez pas à voir une photo très détaillée de l’enfant de la chanteuse, car elle tient avant tout à préserver l’intimité de ce dernier.

Kendji Girac (#TheVoice) est papa. C’est une petite fille répondant au doux prénom de « Eva Alba ». Félicitations aux jeunes parents ! 👶🏻👏🏻🎉 pic.twitter.com/UstrqIX9Q3 — YOUNG PEOPLE (@YoungPeopleOff) January 28, 2021

Bien que certaines stars de la chanson ou de la télé-réalité n’hésitent pas à montrer des clichés de leurs enfants à tout le monde, cela ne semble pas être le cas de Shy’m qui ne dévoile pour le moment que très peu d’images. Kendji Girac, de son côté, en fait de même et c’est pour le plus grand bonheur des fans !