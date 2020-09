Kendji Girac : il dévoile enfin les dates de sa prochaine tournée de 2021 !

Après la suspension des spectacles de plusieurs artistes à cause de l’épidémie du coronavirus, les fans du jeune chanteur de 24 ans seront ravis de le revoir sur scène après tout ce temps. Ancien candidat de l’émission The Voice, le chanteur a su conquérir le cœur du public grâce à sa magnifique voix.

Kendji Girac dévoile les dates de sa nouvelle tournée

L’année 2020, qui tire à sa fin a été secouée par la crise sanitaire contribuant ainsi au changement du mode de vie de plusieurs citoyens. La prochaine année annonce quant à elle, plusieurs surprises aussi bien à la télévision que dans les salles de spectacle. Les artistes devront reprendre leurs activités pour le plus grand bien de leurs fans. Kendji Girac s’est fait précéder par Amir qui avait également annoncé sa nouvelle tournée.

Dans son annonce, celui qui a été coach lors de la septième saison de The Voice Kids aux côtés de Jennifer, Soprano et Patrick Fiori, a dévoilé une panoplie de dates. À partir du 7 mai 2021, Kendji Girac débutera son tour de France à Niort. Cette tournée qui se terminera à Macon en fin mars 2022 marquera un tournant décisif dans sa carrière. Il sera partagé entre salles et palais dont le passage dans le célèbre palais des Sports de Paris est fixé au 5 et 6 juin de l’an 2021. Le chanteur du titre à succès Les yeux de la mama sorti en 2015, a promis un spectacle mémorable à ses fans. Les spectateurs auront droit à ses anciens albums mais aussi à ses nouveaux extraits qui sont encore pour la plupart, inconnus du grand public.

La sortie de son nouvel album prévue en octobre prochain

Très déterminé depuis sa participation à The Voice, Kendji Girac envisage de faire briller sa carrière musicale. Il prépare un futur album intitulé « Mi Vida » dont la sortie est prévue le 9 octobre. Ce nouveau titre contient des chansons déjà connues comme Dernier Métro qu’il chante en duo avec Gims ou Habibi. L’annonce faite par le chanteur au sujet de sa nouvelle tournée offre la possibilité à tous ses fans de réserver leurs billets. Même le public de Longuenesse fait partie de l’agenda dévoilé par l’ancien gagnant de The Voice. Sceneo a davantage confirmé cette bonne nouvelle après plusieurs annulations dues au coronavirus. Les fans du chanteur, vivant dans cette partie du pays verront enfin leur star le 14 mai de l’année prochaine.

Le nouvel album de Kendji Girac fait déjà parler de lui bien avant sa sortie. Prévue dans quelques jours, la sortie de « Mi Vida » sera portée par le clip d’Habibi, l’un des morceaux les plus écoutés de cet album. Il faut dire que la star de la Gipsy Pop fait son grand retour 2 ans après son titre Amigo qui avait remporté la certification du triple Disque de Platine. Ce 9 octobre encore, les admirateurs du jeune chanteur découvriront son 4ème album. Interrogé sur son prochain album sur les ondes de Chérie FM, l’ancien coach de The Voice Kids a expliqué quelques détails importants de ce projet. Il avait révélé que l’album Mi Vida sera « un peu plus gipsy ». Un projet qui a fait intervenir d’autres géants de la chanson comme Gims, Vianney et Slimane, sera forcément apprécié de ses fans.

En juin dernier, date à laquelle il a dévoilé le premier extrait d’Habibi, la chanson avait cumulé plus de 100 000 vues en l’espace d’un mois. C’est une preuve de plus que les amateurs de la Gipsy Pop sont impatients de le retrouver sur scène.