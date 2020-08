Kendji Girac : il dévoile un clip avec une jeune femme super canon au décolleté plongeant !

Les fans ne passent pas non plus à côté de la silhouette sulfureuse de la jeune femme qui accompagne le chanteur.

Kendji Girac se tient près d’une belle jeune femme qui porte une robe qui dévoile sa plastique. Son décolleté ravageur a notamment attiré l’attention des internautes.

Kendji Girac secoue la sphère musicale avec un nouveau titre

Depuis le 8 Juillet dernier, les fans de Kendji Girac sont très attentifs aux publications du chanteur.

En effet, sur Instagram il annonce officiellement bientôt dévoiler un nouveau titre.

Pour donner un avant goût de son nouveau morceau à ses abonnés, Kendji joue une partie de la musique à la guitare.

Un extrait prometteur qui met l’eau à la bouche des fans de Kendji Girac

Les fans de Kendji Girac sont littéralement sous le charme de cet extrait. Le chanteur parvient comme toujours à délivrer une telle émotion que ses fans peuvent la partager avec lui en écoutant ses chansons. Certains des commentaires sous cet extrait vont même jusqu’à dire que les paroles et la voix de Kendji Girac les font pleurer.

Mais ce lundi 8 Juillet, ils ont encore quelques jours à patienter avant de découvrir le nouveau morceau du chanteur. Et Kendji Girac continue de les faire languir dès le lendemain. En effet, il partage le mardi 9 Juillet une photo qui est extraite du clip de cette nouvelle chanson. Habibi promet une ambiance sulfureuse. La jeune femme qui l’accompagne sur cette image est tout simplement sublime. Elle est vêtue d’une robe que le vent vient couler sur son corps et possède un décolleté qui va faire des envieux.

Le single est disponible depuis le 11 Juillet

Les internautes sont encore plus impatients de découvrir le nouveau titre de Kendji Girac. Et après quatre jours d’attente depuis sa première annonce, les fans peuvent enfin découvrir son dernier single.

Ce jeudi 11 Juillet, le chanteur partage un extrait de la chanson sur Instagram. Il précise ainsi que le single est sorti et disponible en écoute et à la vente. De quoi enchanter les fans de Kendji Girac. Il revient avec une histoire d’amour comme il sait si bien les écrire. Avec sa voix d’ange et ses rythmes envoutants, les fans sont émus et conquis par ce nouveau titre. En effet, en l’espace de 24 heures, la publication Instagram qui annonce la sortie du single dépasse les 66 000 vues.

Un retour remarqué pour le chanteur qui parvient encore à transmettre des émotions fortes à travers sa musique

Kendji Girac fait alors un retour très remarqué. Son titre Habibi cumule déjà plus de 44 000 écoutes sur Youtube. Une belle d’histoire d’amour qu’il raconte à travers ses paroles. Une histoire d’amour qui semble contrariée par le destin mais dans laquelle les amoureux luttent pour conserver leurs sentiments. Le rythme de la guitare gitane se marie parfaitement avec une ambiance orientale envoûtante. Et ce n’est pas la première fois que Kendji Girac est capable de tirer des larmes à ses fans. En effet, pour la fête des mère, Kendji Girac interprète son titre Les yeux de la mama. Un titre émouvant au possible qu’il dédie à sa mère et à toutes les mamans. Le chanteur parvient là aussi à faire pleurer d’émotion ses abonnés.

Toujours sincère dans ses interprétations, Kendji Girac ne pouvait que rencontrer le succès. Depuis sa révélation au grand public dans la troisième saison de The Voice, en 2014, le chanteur est entré dans le cœur des Français. Sa voix chaude et ses rythmes de guitare endiablés sont capables de toucher un très large public. Les fans de l’artiste sont sous le charme du chanteur et de sa personnalité en toute simplicité. En effet, comme dans ses textes, Kendji Girac met sa famille au centre de ses sujets d’intérêts. De plus, c’est très souvent en parlant de l’amour qu’il fait un carton. De l’amour pour ses proches, pour sa famille et pour des femmes. Le public peut se reconnaître dans ses morceaux et chacun de ses titres procure une forte émotion.

Un succès attendu qui démarre en force

Son dernier morceau s’inscrit dans cette lignée qui a su faire son succès depuis tant d’années. À n’en pas douter, les fans seront au rendez-vous de la sortie de son single. Les internautes qui sont fans de Kendji Girac n’ont plus que Habibi à la bouche. Il ressort numéro 1 en France en seulement quelques heures. Les plateformes d’écoutes et de téléchargement légal du titre explosent !

Kendji Girac signe un beau projet avec ce nouveau titre. Habibi risque de faire des adeptes dans le monde entier. Dans son style « gipsy-urbain » allié à des airs orientaux, il réunit deux ambiances qui provoquent des étincelles. Sa voix chaude vient accorder les deux ambiances pour un cocktail rempli d’émotions. Les fans de Kendji Girac sont déjà sous le charme !

Et le clip promet d’être tout aussi sulfureux. Car la seule image disponible à ce jour fait effectivement de belles promesses en ce sens.